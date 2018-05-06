Спектакль «Питер Пэн»

Это волшебная сказка, где звезды разговаривают, люди летают, где странное поведение персонажей — норма. Где герой истории мальчик Питер Пэн не хочет становиться взрослым, поэтому он убежал из дома и поселился среди фей в Кенсингтонском парке.

Питер Пэн появляется в доме Дарлингов среди ночи, с феей Чинь-Чин с захватывающими рассказами о сказочной стране, увлекая ими детей, и улетает с ними в неведомое прекрасное пространство, где все необычно — времена года меняются ежечасно, где полно русалок, крокодилов, краснокожих индейцев, пиратов.

Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет (6+).