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Спектакль «Питер Пэн»
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Спектакль «Питер Пэн» 

Ezhikezhik.ru 19 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Это волшебная сказка, где звезды разговаривают, люди летают, где странное поведение персонажей — норма. Где герой истории мальчик Питер Пэн не хочет становиться взрослым, поэтому он убежал из дома и поселился среди фей в Кенсингтонском парке.
Питер Пэн появляется в доме Дарлингов среди ночи, с феей Чинь-Чин с захватывающими рассказами о сказочной стране, увлекая ими детей, и улетает с ними в неведомое прекрасное пространство, где все необычно — времена года меняются ежечасно, где полно русалок, крокодилов, краснокожих индейцев, пиратов.
Спектакль рекомендован для зрителей старше 6 лет (6+).
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