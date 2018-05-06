В Волгограде показали спектакль для слепых и слабовидящих 

В основу постановки легли воспоминания детей Сталинграда о самых страшных месяцах войны 1942–1943 годов. Для адаптированного спектакля было создано специальное описание, которое написала представитель Волгоградской областной библиотеки для слепых, тифлокомментатор первой категории Наталья Пряникова. «Действие спектакля очень динамично. Мне нужно было максимально донести его до публики, не перегружая. Смысл в том, чтобы незрячие воспринимали театр, как все остальные зрители», — цитирует MK.ru Пряникову. Каждому зрителю перед спектаклем выдали специальные наушники и передатчики для настройки звука. С их помощью гости могли слышать сопроводительный текст постановки. 8 и 9 мая спектакль «Украденное солнце» покажут в московском театре Армена Джигарханяна.