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Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар театр кукол в Ижевске
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Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар театр кукол в Ижевске 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Представление о правилах дорожного движения включили в репертуар Государственного театра кукол в Ижевске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, обязательными участниками таких представлений становятся и сотрудники ижевского отдела ГИБДД.
С середины апреля до конца мая 2018 года в репертуар театра включено представление «НЛО, варенье и Правила дорожного движения».
На этот раз юные зрители увидят остросюжетную историю о девочке Маше, инопланетянине и Правилах дорожного движения. Перед представлением зрителей встречает сотрудник Госавтоинспекции Ижевска, который в игровой форме напоминает юным участникам движения о правилах для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Кроме того, дорожные полицейские напоминают о безопасном поведении на улицах, «дорожных ловушках» и как в них не попасть.
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