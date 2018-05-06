Более 170 концертов пройдут 6 мая в рамках последнего дня конкурса «Московская весна a cappella»

Зрители могут проголосовать за понравившегося исполнителя до конца дня.

В воскресенье, 6 мая, в рамках последнего дня конкурса «Московская весна a cappella» в столице пройдут более 170 бесплатных концертов. Об этом рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

— 6 мая посетителей ждет особенно насыщенная программа. Среди участников, выступающих в этот день — исполнители кантри и соул-музыки из Сиэтла, джазовый коллектив из Генуи, битбоксеры из Москвы и Ростова-на-Дону, и множество других замечательных солистов и команд. Концерты — всего их будет 173 — пройдут на сценах по всей Москве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители могут проголосовать за понравившегося исполнителя до окончания 6 мая, то есть до 23:59:59. Имена победителей объявят уже 7 мая.

Фестиваль «Московская весна a cappella» продлится до 9 мая включительно. Посетителей ждут мюзиклы, мастер-классы и особая праздничная программа в честь Дня Победы, — цитирует сообщение оргкомитета агентство городских новостей «Москва»

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