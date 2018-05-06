Мария Кравченко показала редкий снимок с отцом

Звезда «Камеди Вумен» на ТНТ показала поклонникам редкий снимок со своим отцом, сделанный у здания театра «Русская песня».

Мария рассказала, что папа с самого детства приходил на все ее выступления. Песня Снегурочки, исполненная на утреннике в детском саду, даже вызвала слезы умиления у заботливого родителя. Кравченко добавила, что отец был зрителем на всех играх КВН в школе. Секретом своего успеха девушка считает поддержку папы.

И сейчас, когда дочка уже стала взрослой, родитель постоянно находится рядом. Мария сообщила, что в данный момент участвует в съемках нового сезона «Камеди Вумен», где будут представлены старые номера в лучшем качестве.

Подписчики позавидовали тому, что у Марии есть такая мощная поддержка со стороны семьи, заметив: «Когда близкие рядом — это выше всего, ничего нет главнее родных, их поддержки, это бесценно!»