Переплата за звезду: сколько должен стоить билет на антрепризу

История выступления всероссийской любимицы актрисы Марии Ароновой в городе Сургуте — выступления не в спектакле, а перед спектаклем, хотя и со сцены — заставляет публику еще раз подумать и принять решение о походе в театр. Она тогда заявила перед всем честным народом, что ее выступление не оплатили. Возникает вопрос: куда идти и что в итоге предстоит увидеть — спектакль с любимыми артистами или любимых артистов в неожиданной для них роли добровольных информаторов о недобросовестных антрепренерах.

Кстати, наверняка после столь яркого выступления актеров всполошились и налоговые органы , которые в свою очередь тоже, наконец, узнали, как происходит расчет с актерами. Теперь все знают, что эта процедура в антрепризе происходит строго после второго звонка, который для публики означает — пора пройти в зал, а для актеров — расписаться в ведомости и пересчитать купюры. Конечно, всем тут же стало интересно, ради каких таких денег знаменитая актриса вышла с коллегами по цеху и товарищами по несчастью перед занавесом. Честное имя других — порядочных продюсеров — тоже, получается, на секундочку накрылось тенью сомнений: а как это делается у них? И сколько платят?

«Я тоже против тех спектаклей, которые мы называем «звезда на фоне занавески, которая ездит с двумя стульями и с тремя ширмами по городам и весям». Естественно, это позорит то, чем мы занимаемся. Я занимался этой проблемой и пытался понять, кто этим занимается. Среди тех людей, которые занимаются вот такого рода театром, очень мало людей, которые любят театр», — сказал продюсер Эльшан Мамедов

Не нарваться на спекулянтов

Как «с умом» купить билеты в Большой театр

Продюсеры, которые берутся заниматься театром, говорят, что точно любят театр больше, чем деньги, поскольку те же самые умения и таланты, конечно, приносили им куда больший доход, если бы они пошли, к примеру, в кино или в шоу-бизнес. А они вот увлеклись театральным делом. Но это — цивилизованный частный театр, его столичные эмансипированные формы. В Москве уже привычными стали формы государственно-частного партнерства в театре, когда известная продюсерская компания приходит на помощь театру, в этих случаях артисты за спектакль могут получать и по 100, и даже по 200 тысяч рублей. И все это, не покидая своей родной площадки. Но это те, кто, как говорится, собирает зал. А свежеиспеченные звезды, заработавшие первую славу в телесериалах? Или те, кого, наоборот, помнят и любят по старым советским фильмам? Они-то и составляют костяк тех самых антрепризных проектов, с которыми колесят по городам и весям, переводя во вполне конкретные рубли неосязаемую первую или последнюю зрительскую любовь.

«Что там у кого в голове, что в приоритете? Деньги ли, в чем упрекают часто антрепризу несправедливо. А я знаю, что наоборот очень у многих это возможность сыграть материал, который они не могут сыграть много лет в своих государственных театрах. Это компания, это когда людям приятно друг с другом работать, когда они хотят с этим человеком работать, с этим партнером, с этим режиссером, за эти деньги. Абсолютно свободный выбор актера — вот что такое, наверно, антреприза», — отметил режиссер Вадим Дубровицкий

Но и те, кто защищает антрепризу от нападок ревнителей театральной и финансовой чистоты, все равно соглашаются: посвящать публику в свои финансовые проблемы актер не имеет право. В конце концов, наверное, почти каждый зритель мог бы рассказать Ароновой с Полицеймако о том, от чего они отказались, чтобы пойти в театр. Билеты по три тысячи (в то время как на спектакли своего областного театра публика в провинции платит максимум по 500 рублей за билет), три и три (в театр ведь обычно по одному не ходят!) — уже шесть тысяч, плюс хотя бы одна программка, плюс буфет и такси после спектакля. Минимум — семь тысяч. Два раза пропустил антрепризу — и пожалуйста, уже можно купить билет в Большой театр, на премьеру.

Актеры, кстати, не скрывают, что антрепризу они по-прежнему считают местом, куда приходят не за искусством, а на заработки.

«Антреприза — это еще и возможность зарабатывать гонорар, не зарплату в театре, которая раз в месяц выдается, а гонорар за спектакль. Из чего ты исходишь? Только из этих соображений, и тебе все равно, куда тебя приглашают. Либо ты творчески подходишь, если тебе интересно это предложение совместить прекрасное с полезным», — сказала заслуженная артистка России Анна Дубровская

Судя по яркому выступлению Марии Ароновой, деньги в антрепризном жанре для многих стоят на первом месте, а прекрасное с полезным пока еще встречаются не везде. Это значит, что ждать перемен на театральном фронте не приходится. И этот невеселый вывод зрителям стоит воспринять как добрый совет — быть разборчивее.

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