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Александринский театр уехал на гастроли в Шанхай
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Александринский театр уехал на гастроли в Шанхай 

Ревизор.ru 51 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
Театр покажет шанхайским зрителям две постановки: "Гамелет" срежиссированный художественным руководителем театра, народным артистом России Валерием Фокиным и "Мамаша Кураж и ее дети" режиссера Теодороса Терзопулоса. "Артисты улетают в Китай сегодня и завтра, гастроли продлятся с 8 по 13 мая в Шанхае — городе-побратиме Санкт-Петербурга, на сцене "Данинг театра", — цитирует ТАСС пресс-центр театра. Александринский театр уже в третий раз приезжает в Китай. В 2015 году труппа выступила со спектаклем "Ревизор", а в 2017 году петербуржцы представили "Женитьбу".
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