В страшные годы творчество и любовь может спасти в человеке человека

Как часто вам удавалось поприсутствовать на съемочной площадке или тихонечко посидеть в пустом зале, когда идет репетиция? А ведь именно здесь рождается волшебство. И особенно это чувствуется, когда актеры работают с текстами М. А. Булгакова. О новом спектакле «Булгаков. Рукописи» театральной студии «Маски» мы побеседовали с Юлией Ситниковой, режиссером и автором сценария, и актерами, которые играют сразу несколько ролей.

Юлия Борисовна, откуда вообще идея ставить на школьной сцене Булгакова? Или после международного фестиваля в Сараево вам ничего не страшно?

— Страшно всегда. И в Сараево было страшно. Чтобы понимать: мы выигрываем грант на участие в международном фестивале театров старшей школы «Юветафест», спектакль «Читать!», сыгранный много раз и получивший 2 место на городском фестивале «Дверь на сцену», а главное когда-то высоко оцененный такими режиссерами, как Алексей Федорченко Александр Блинов , переведен на английский (ребята хорошо владеют языком), отрепетирован, декорации переделаны для перевозки на самолете. И в последний момент оказывается, что один из актеров, возможно, не прилетит. Прямо там, в номерах гостиницы, в центральном парке, в пустом театре репетируем и играем спектакль так, что никто не замечает замены. Адреналин нереальный, ведь ребята параллельно посещают мастер-классы, отсматривают по два спектакля в день других коллективов, немного спят, чтобы поддерживать форму. Чужая страна, сжатые сроки, но мы справились. Хотя было страшно. А что касается идеи, это Леша Копьев, который у нас сейчас играет Максудова, Турбина, Мастера и Иешуа говорит: «Давайте поставим „Белую гвардию“». С этого все началось. После фестиваля мы сразу готовились к конкурсу чтецов, сделали очень сильный мини-спектакль по «Облаку в штанах» Маяковского, в районе заняли первое место, дальше просто не пошли (были причины), потом много раз его показывали, в том числе на «Поэтическом кабаре» в Эверджазе, потом сделали новогодний детектив, потом еще один мини-спектакль «Брут» (по рассказу Ашкенази), который занял первое место в номинации «Творчество. Спектакль» в городском конкурсе «Праведники народов мира» и буквально 19 мая будет показан в Музее наивного искусства, а потом все-таки вернулись к идее сделать Булгакова. Ведь все это время, пока я занималась чем-то другим, в голове постепенно заполнялась полочка «для Булгакова». И собралось так много и такого интересного, что отказываться от этой идеи уже было нельзя.

Отказываться?

— Изначально предполагалось, что это будет спектакль, рассчитанный на тот состав, который побеждал в разных конкурсах, летал в Боснию (проверенные, опытные люди, у некоторых за плечами еще три фестиваля «Оперение», проводимых Фондом К. Хабенского), но жизнь вносит свои коррективы: 11 класс, медаль, ЕГЭ. В старшей группе осталось всего 4 одиннадцатиклассника. И как ставить спектакль таким составом?!

Руки опустились?

— Признаться, в какой-то момент да. Я пришла тогда к Оксане Анчаровой, своей подруге и прекрасному художнику, рассказала ей о своей идее объединения трех романов в один, о том, что хочу построить комнату-коробочку с полиэтиленовыми стенами прямо в зале, про тексты, про сквозного героя. И Оксана говорит: очень круто, обязательно нужно делать. Как-нибудь все сложится. Знаешь, такая вера. И все сложилось. Оксана Анчарова предложила сделать еще и часть костюмов из полиэтилена и сделала их. Домики Киева тоже частично сделаны из полиэтилена. И, конечно, у меня была поддержка студийцев, взрослых мальчиков, которые взяли на себя несколько ролей, помогали с изготовлением реквизита, а главное — верили, что мы это сделаем.

Фрагмент костюма Иешуа

Как удалось объединить три романа в один драматический текст?

— Через биографию самого Булгакова. Мы начинаем с «Театрального романа» («Записки покойника»), где появляется молодой автор, который написал роман. Известно, что «Записки покойника» — это своеобразная история «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». И именно в этом романе появляется образ автора, писателя, творца, мастера. В «Белой гвардии» Турбин — врач, дом, где происходит действие, Город, история белого офицерства — это все булгаковское. Я думаю, объяснять, как встраивается история Мастера, не нужно. И мы старались показать, что в страшные годы творчество и любовь может спасти в человеке человека. И еще одна мысль, которая проходит через все действие: оставайся честен с самим собой, будь верен себе — и «как-нибудь» все устроится.

Корреспондент ИА «Уральский меридиан» также пообщалась с актерами, на которых держится весь полуторачасовой спектакль.

Как я поняла, каждый из вас играет сразу несколько ролей. Это очень смело и, наверное, безумно сложно. Расскажите, как вы работали над каждым образом, с каким было легче работать, с каким труднее. Почему?

Александр Глухих: Прежде всего, для каждого из 4-х моих образов надо было придумать свои отличительные черты в поведении и речи, так, чтобы при минимальных внешних изменениях смена персонажа хорошо читалось зрителем. Наверное, в этом и заключалась для меня главная сложность.

Александр Шатунов: Да, это так. Мне и ребятам бывает очень трудно «пересесть» с одного персонажа на другого. Порой в одном образе проскакивают некоторые черты другого. Но мы стараемся с этим справляться, и с каждой репетицией всё становится намного лучше. Теперь насчёт работы над образами. В нашем спектакле я играю Виктора Мышлаевского и Азазелло. Если образ второго мне дался практически без трудностей, то над образом белогвардейца мне пришлось работать на протяжении относительно долгого времени, потому что этот образ был для меня абсолютно непонятен. Пришлось работать с некоторым дополнительным материалом, чтобы найти какие-то мелочи, подчеркнуть их. Также хочется отметить, что у некоторых ребят были сложности с репетициями из-за загруженности учебного графика. И приходилось их подменять, то есть принимать на себя их образы и прорабатывать их сцены, чтобы дело двигалось вперед.

Алексей Копьев: Да, играть сразу несколько персонажей это совсем не просто, особенно если герои похожи друг на друга, как известно, у Булгакова они именно похожи, близки интеллектуально, внутренне. Так или иначе, каждый должен получиться уникальным и ярким. Сложнее всего мне даётся Мастер, он является наиболее многогранным, а значит его суть сложнее передать: нужно учесть гораздо больше деталей.

Вот существует мнение, что с Булгаковым работать опасно. Вы не боялись?

Алексей Копьев: Я никогда не слышал, что с Булгаковым опасно работать. Когда мне сказали, что мы все-таки будем работать с его произведениями, я просто обрадовался, это вызвало интерес, не более того.

Александр Глухих: Боялся ли я? Вряд ли. Был интерес сделать спектакль по его произведениям, дабы, возможно, лучше понять их. Человек он незаурядный, и тексты его такие же. Это возбуждает азарт.

Александр Шатунов: А чего бояться? Надо работать, работать и ещё раз работать.

Чем уникален ваш спектакль? Что вы хотите им сказать? Что я как зритель должна понять, услышать? Почему вообще стоит его смотреть?

Александр Глухих: Спектакль, как мне кажется, уникален подходом к работе над сценарием. В нем заключены и объединены в одну сюжетные линии абсолютно разных произведений. Фишка в том, что во всех произведениях Булгакова так или иначе присутствуют персонажи, проходящие красной линией через все его творчество. Благодаря этому возникла идея заключить всех этих персонажей в одного актера в рамках одного спектакля.

Алексей Копьев: Мы хотим, чтобы зритель не только услышал строки романов, но и увидел, поприсутствовал, прочувствовал все то, что хотел хотел рассказать читателям автор.

Александр Глухих: Зритель пусть понимает так, как ему кажется нужным. В этом задача искусства. А посмотреть его стоит тем, кто неравнодушен к Булгакову и его творчеству. Так как весь спектакль, на мой взгляд, — один большой его анализ. Ну или же тем, кто неравнодушен к «Маскам».

Юлия Борисовна, а как вы думаете, ребята справились со своими ролями?

Мне кажется, что такие роли даже взрослым профессиональным актёрам сыграть сложно. Поэтому у нас критерий другой: верю — не верю. Мальчики смелые, они готовы работать, чтобы не получилось фальшиво, чтобы у зрителя не осталось послевкусия художественной самодеятельности, они молоды, поэтому работают искренне, у них нет достаточного опыта, но есть литературный опыт, они верят в то, что делают, поэтому им тоже веришь. А ещё спектакль держится на трёх хрупких девушках, которые в своём юном возрасте создают на сцене сложнейшие женские характеры.

Что вы можете сказать тем, кто не пойдет на спектакль при всей любви к вашей студии, потому что побоится разочароваться?

— Не бойтесь, пока эти дети не стали скучными взрослыми, они способны сочувствовать своим героям и не жалеть себя. И этой энергией они заряжают зал. Кроме того, вы получите, как мне кажется, и эстетическое удовольствие от самой картинки, ведь наши два художника, Оксана Анчарова и Анна Грачева , а также хореограф, Александра Рябова, сделали все, чтобы это случилось.

Новый спектакль студии «Маски» — «Булгаков. Рукописи», в основе которого «Театральный роман», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», можно будет посмотреть в актовом зале Гимназии №104 14 мая в 18:30 и 15 мая в 13:00.