Курск. На площадке центра «Звездный» поставили спектакль о Есенине

4 мая в Курске прошла сдача спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин». Зарисовку о жизни поэта поставили курские артисты Роман Рубанов и Инна Шанина.

Режисером постановки стал актер и поэт Роман Рубанов. Ему же вместе с московским поэтом и издателем Александром Переверзиным принадлежит сценарий спектакля. Действо построено вокруг воспоминаний и дневниковых записей Галины Бениславской, друга и литературного секретаря Сергея Есенина.

Стоит отметить, что спектакль поставлен в рамках регионального литературного проекта «В рифме города».