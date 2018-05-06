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Курск. На площадке центра «Звездный» поставили спектакль о Есенине
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Курск. На площадке центра «Звездный» поставили спектакль о Есенине 

Курские известия 5 минут назад
Фото: Курские известия
4 мая в Курске прошла сдача спектакля «Знакомый Ваш Сергей Есенин». Зарисовку о жизни поэта поставили курские артисты Роман Рубанов и Инна Шанина.
Режисером постановки стал актер и поэт Роман Рубанов. Ему же вместе с московским поэтом и издателем Александром Переверзиным принадлежит сценарий спектакля. Действо построено вокруг воспоминаний и дневниковых записей Галины Бениславской, друга и литературного секретаря Сергея Есенина.
Стоит отметить, что спектакль поставлен в рамках регионального литературного проекта «В рифме города».
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