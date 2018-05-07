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9 мая в Воронцовском парке пройдет театрализованная программа
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9 мая в Воронцовском парке пройдет театрализованная программа 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Управа Обручевского района
Жители Обручевского района смогут ощутить атмосферу Великой Отечественной войны и Победы.
Все гости станут участниками театрализованной интерактивной программы. Организаторы предлагают перенестись в прошлое и посмотреть на жизнь обычных людей в те тяжелые времена, убедиться, что несмотря на все невзгоды, люди шли вперед и верил в победу. На центральной поляне появятся медицинский пункт, полевая кухня, боевая техника. Можно будет увидеть мини-реконструкции боев и военного быта. Праздник с традиционных мероприятий, а завершится большим праздничным концертом и грандиозным салютом.
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