9 мая в Воронцовском парке пройдет театрализованная программа

Жители Обручевского района смогут ощутить атмосферу Великой Отечественной войны и Победы.

Все гости станут участниками театрализованной интерактивной программы. Организаторы предлагают перенестись в прошлое и посмотреть на жизнь обычных людей в те тяжелые времена, убедиться, что несмотря на все невзгоды, люди шли вперед и верил в победу. На центральной поляне появятся медицинский пункт, полевая кухня, боевая техника. Можно будет увидеть мини-реконструкции боев и военного быта. Праздник с традиционных мероприятий, а завершится большим праздничным концертом и грандиозным салютом.