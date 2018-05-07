Кто родился 7 мая 

Владимир Владимирович Бортко (72 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре.
Режиссёр-постановщик таких известных фильмов и сериалов, как «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Тарас Бульба», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и ряда других.
Владимир Бортко также выступал и в качестве театрального режиссера, поставив на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург) спектакль «Царь Эдип», а в театре «Балтийский дом» — «Молот ведьм».
Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.
Анатолий Федорович Тихомиров (62 года), член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Избирался депутатом Октябрьского районного, Биробиджанского городского и областного Советов народных депутатов. 15 лет возглавлял Законодательное собрание Еврейской автономной области.
Ольга Федоровна Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Возглавляла Крымское юридическое агентство «Интерномикос», Союз юристов республики. Была главным редактором журнала «Весы Фемиды». Являлась деканом Крымского юридического института Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. На посту заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации курировала вопросы права, земельных отношений, охраны окружающей среды. Неоднократно избиралась депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым. Занимала посты начальника Главного управления юстиции министерства юстиции Украины в г. Севастополе, заместителя председателя Совета министров Республики Крым. С апреля 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Крым.
А ещё в этот день родились:
Вячеслав Серафимович Макаров (63 года), председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Проходил службу в Космических войсках. Возглавлял кафедру Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. С 2003 года избирается депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С декабря 2011 года возглавляет региональный парламент.
Пётр Ильич Чайковский (1840-1893), русский композитор. Всемирную славу ему принесли балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и другие. Наследие Петра Ильича Чайковского представлено разными жанрами. Это — десять опер, три балета, семь симфоний, более 100 романсов, целый ряд симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, а также хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы.