Кто родился 7 мая

Режиссёр-постановщик таких известных фильмов и сериалов, как «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», « Тарас Бульба », «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и ряда других.

Владимир Бортко также выступал и в качестве театрального режиссера, поставив на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург) спектакль «Царь Эдип», а в театре «Балтийский дом» — «Молот ведьм».

Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

Анатолий Федорович Тихомиров (62 года), член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Избирался депутатом Октябрьского районного, Биробиджанского городского и областного Советов народных депутатов. 15 лет возглавлял Законодательное собрание Еврейской автономной области.

А ещё в этот день родились:

Вячеслав Серафимович Макаров (63 года), председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Проходил службу в Космических войсках. Возглавлял кафедру Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. С 2003 года избирается депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С декабря 2011 года возглавляет региональный парламент.