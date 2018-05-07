Кристина Асмус пригласила на новый спектакль, лежа в ванне с пеной

Актриса Кристина Асмус опубликовала полуобнаженные фотографии, сделанные в ванной, в подписи прорекламировав свой новый спектакль. Поклонники девушки бурно отреагировали на новые снимки. Впрочем, все возможные виды реакции Кристина предвидела заранее.

Ангельская внешность Кристины Асмус заставляет многих поклонников воспринимать ее как юную девочку, хотя актрисе уже 30 лет, она замужем и родила ребенка. А потому каждый раз, когда девушка делает что-то, что не вяжется с ее невинным лицом, поклонники впадают в шок. На этот раз причиной для бурной реакции стали обнаженные фотографии, которые Кристина сделала в ванной. И хотя на фото не видно ничего неприличного, некоторые посчитали, что даже такие снимки — это слишком.

А вот сама Кристина явно не придерживается того же мнения. Предвидя реакцию общественности, она сопроводила фотографии рекламой премьеры спектакля, призвав публику покупать билеты, пока они еще в наличии, а также хештегами, намекающими, что мнение недовольных ее мало волнует, а их высказывания известны заранее: «Ты ж мать», «Вот интересно, что Бульдог думает», «Как ни старайся, актриса одной роли», «Пошлятина», и так далее. Разумеется, разгневанные комментаторы не заставили себя ждать, при этом отреагировав ровно так, как и ожидала Кристина. Тем не менее поклонников, довольных фотографиями актрисы и не видящих в них ничего страшного, оказалось больше. Многие оценили чувство юмора девушки. «Больше всего люблю твои хештеги, вот прям то, что нужно» «Фото из серии „ты ж мать“?» «У каждого свои методы продажи билетов» «Сразу привлекла внимание»