Более 2,3 тыс. праздничных конструкций установили в Москве ко Дню Победы

«В преддверии 9 мая в Москве установлено 2,3 тыс. конструкций, которые должны украсить город. Все монтажные работы будут завершены сегодня и уже завтра столица будет полностью готова к празднованию Дня Победы. Это всем известные памятные места, на которых собираются ветераны: прежде всего это, конечно, Поклонная гора, где установлены зенитные прожекторы, Большой театр, Лубянская площадь, Триумфальная арка, где будет установлена флаговая конструкция, в которой мы увидим журавлей — как память тех ушедших героев, которые ковали Победу», — сказал Г. Гасангаджиев.

Он также сообщил, что город будет украшен флагами на мостах и въездных группах. Кроме того, на Лубянской площади впервые установили стелу с 16 экранах, на которых транслируются более 300 фотографий, как известных, так и обнаруженных в архивах.

«В этом году (2018 г. — прим. Агентства «Москва») задействованы новые элементы украшения: на четырех фасадах — комплекса на Поклонной горе, театра Российской армии, входных группах ВДНХ и Парка Культуры — будут демонстрироваться видеомэппинг. Сделаны специальные подборки, которые будут воссоздавать события, происходившие в те годы в Москве», — добавил Г. Гасангаджиев.