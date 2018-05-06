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Более 2,3 тыс. праздничных конструкций установили в Москве ко Дню Победы
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Более 2,3 тыс. праздничных конструкций установили в Москве ко Дню Победы 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
«В преддверии 9 мая в Москве установлено 2,3 тыс. конструкций, которые должны украсить город. Все монтажные работы будут завершены сегодня и уже завтра столица будет полностью готова к празднованию Дня Победы. Это всем известные памятные места, на которых собираются ветераны: прежде всего это, конечно, Поклонная гора, где установлены зенитные прожекторы, Большой театр, Лубянская площадь, Триумфальная арка, где будет установлена флаговая конструкция, в которой мы увидим журавлей — как память тех ушедших героев, которые ковали Победу», — сказал Г. Гасангаджиев.
Он также сообщил, что город будет украшен флагами на мостах и въездных группах. Кроме того, на Лубянской площади впервые установили стелу с 16 экранах, на которых транслируются более 300 фотографий, как известных, так и обнаруженных в архивах.
«В этом году (2018 г. — прим. Агентства «Москва») задействованы новые элементы украшения: на четырех фасадах — комплекса на Поклонной горе, театра Российской армии, входных группах ВДНХ и Парка Культуры — будут демонстрироваться видеомэппинг. Сделаны специальные подборки, которые будут воссоздавать события, происходившие в те годы в Москве», — добавил Г. Гасангаджиев.
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