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Более двух тысяч праздничных конструкций украсили Москву ко Дню Победы
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Более двух тысяч праздничных конструкций украсили Москву ко Дню Победы 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ко Дню Победы в Москве установлено свыше 2,3 тысяч праздничных конструкций, а монтажные работы будут полностью завершены в понедельник, 7 мая. Об этом сообщила газета «Известия».
По словам главы городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева, в первую очередь было уделено внимание известным памятным местам, таким как Поклонная гора, Большой театр, Лубянская площадь и Триумфальная арка. На данных площадках будут установлены специальные флаговые конструкции с журавлями «в память тех ушедших героев, которые ковали Победу».
На Лубянской площади будет проходить трансляция более 300 фотографий из архивов с 16 экранов.
Также Гасангаджиев сообщил, что в этом году будут задействованы новые элементы украшения. Отметив, что на четырех фасадах, в которые входят комплекс на Поклонной горе, Театр Российской армии, входные группы ВДНХ и Парка культуры, будет демонстрироваться видеомэппинг. Также он уточнил, что сделаны специальные подборки, которые будут воссоздавать события, происходившие в те годы в столице.
Корреспондент «360» рассказала и показала, как прошла репетиция главного парада Победы страны на Красной площади в Москве.
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