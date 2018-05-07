Бизнес в декрете: мама двоих детей рассказала о том, как открыла в Тюмени свой театр теней

Впервые Юлия Кувшинова стала мамой 10 лет назад, когда на свет появился желанный сын. Офисную работу в дизайн-среде творческая горожанка сменила на декретные будни с пелёнками и распашонками. Ещё через несколько лет родилась дочка, которой сейчас уже семь лет. И все эти годы сегодняшняя героиня нашей еженедельной рубрики развивала своё пока небольшое, но любимое дело — театр теней. Как это было, Юлия рассказала 72.ru, а мы — вам.

Друзья друзей и вдохновение из Поднебесной

— Ещё в первом декрете поняла, что хочу продолжать творчески развиваться, оттачивая свои навыки. Попробовала сделать домашний театр картинок, а потом — и театр теней. На нём и решила остановиться. Мне безумно понравились световые эффекты и то волшебство, которое дарят эти представления.

Вы только посмотрите, какая красота! Умело подсвеченный фон и уютные крошечные фонарики, украшающие низ ширмы

Первые спектакли создавала для своих детей, когда в их дни рождения к нам в дом приходили гости. Мини-представлениями под музыку восхищались все, а взрослые просили: «А потом приди к нам на праздник выступать!». Следом подключились с теми же просьбами и друзья друзей.

Юлия запросто выступает со своими представлениями в библиотеках, музеях. Уже много раз становилась желанной гостьей творческих фестивалей

Недавно смотрела видеоролик о том, что в Китае искусство театра теней постепенно вымирает, а у нас по всей России всё с точностью до наоборот. Такие представления пользуются бешеной популярностью, особенно среди малышей. Спектакли цепляют прежде всего своей уютной атмосферой, когда гасится свет, зажигается множество фонариков. Многие взрослые говорят, что им это всё напоминает диафильмы, которые они завороженно смотрели в детстве. Современные дети, открыв рты, с восхищением следят за происходящим.

И вместо тысячи слов! Реакция малышей на происходящее на сцене во время показа сказки

Сказки про драконов, принцесс и дружных зверят

— Представления, которые я показываю, подходят в основном для детей от трёх до семи лет. Из них несомненный фаворит — про драконов и принцесс: это спектакль обожают и девчонки и мальчишки. Ещё есть обучающие представления для младших школьников. И один универсальный спектакль, который с удовольствием смотрят и взрослые, и дети.

Красивые принцессы, храбрые рыцари. Зрители всех возрастов с удовольствием смотрят эту историю и просят продолжение

И вот ещё, цикл произведений про ёжика и медвежонка. Есть новогодняя версия, летняя, весенняя и осенняя. Люблю показывать историю про Маленького Принца. Эту мини-постановку меня просили как-то сделать на первый день рождения очаровательного мальчика.

Симпатяга пользуется успехом у зрителей театра теней. В этой истории слова не нужны. Важнее тут музыка и фигурки ручной работы

Со временем хочу внести в репертуар своего театра теней больше спектаклей для взрослых. Например, очень трогательно и красиво смотрелись бы на свадьбах истории знакомства молодожёнов, показанные с помощью загадочных силуэтов.

Некоторые постановки включают в себя элементы интерактива. В эти моменты Юлия выходит из-за ширмы и идёт беседовать со зрителями

Ширма, фигурки и калейдоскоп мелодий: как создаётся сказка

— Всё фигурки, декорации создаю самостоятельно. В ход идёт бумага, картон, дерево, прозрачный пластик. Последний очень удобно и легко можно превратить в красочную фигурку с помощью витражных красок. Иногда может пригодиться кружево, кусочек необычной салфетки, ткань. Нет никаких ограничений: можно делать так, как хочется.

Малая часть уже готовых фигурок. Все они — из разных постановок, но перемешались, когда мы красиво выкладывали их для кадра

На создание одного простого персонажа уходит около часа, на авторских кукол — до шести часов. Подсчитала, что в среднем на создание одного спектакля «от» и «до» у меня уходит две недели.

Изящная принцесса сделана из тонкого прозрачного пластика. Раскрашена вручную и одета в нарядное кружевное платьев

Конечно, создавать представление мне очень нравится, но почему-то возникают очень волшебные ощущения, когда нахожусь за ширмой. Нравится бывать по ту сторону представления и маленьким зрителям, для которых выступаю. Многие сразу становятся рядом и во все глаза смотрят, что и как я делаю. Разрешаю так делать, почему бы и нет?

Простая арифметика расходов и доходов

— На старте финансовых вложений было совсем немного, точную сумму, правда, уже не вспомню. Закупила тогда необходимую канцелярию, расходники для фигурок и ширму. Фон для представлений сделала своими руками. Да и не найти такого в магазинах. Со временем по мере необходимости обновила подсветку, купила более современную аудиосистему: представления идут под музыку без слов.

В числе постоянных трат — покупка расходников для проведения рукодельных мастер-классов после спектаклей

Количество спектаклей, которые показываю, зависит от числа заказов и от сезона года: зимой зрителей всегда больше, чем в летом. В среднем бывает 10 спектаклей в месяц, максимально — все 20. За одно 45-минутное представление с последующим рукодельным мастер-классом для юных зрителей беру 3000 рублей. Мой театр — не просто хобби, как могут предположить некоторые. Открыто ИП, регулярно плачу налоги с прибыли от продажи билетов на представления.

Максимум зрителей может быть 30 человек. А, вообще, можете хоть единолично наслаждаться сказочным представлением, если хочется

Самый лучший выходной и сокровенная мечта

— Как вы уже догадались, у меня сейчас — гибкий рабочий график. Когда-то представления есть, когда-то — нет. Максимум в день могу провести два представления, не больше. Если в конкретный день спектаклей нет, мне всегда есть, чем заняться. Кстати, я ещё и преподаю в нескольких детских центрах: рассказываю всё про театр теней, мультфильмы, каллиграфию.

Счастье — когда вся семья в сборе, а впереди — целый выходной, который пройдёт вдали от загазованного города

Идеальный выходной для меня — с семьёй на природе. Мы обожаем картинг, виндсёрфинг, яхтинг. Да и от обычных прогулок по лесу или парку тоже не откажемся. Это помогает набраться сил, почерпнуть вдохновения и творить дальше. Дочка по работе всегда мне помогает. Уже сейчас делает свои авторские фигурки, ездит иногда со мной показывать представления. Сын попробовал себя в роли звукорежиссёра, но сразу честно признался, что ему это скучно.

Такую бабочку с помощью толкового наставника сделать просто, если как следует постараться. И уметь при этом хорошо рисовать вовсе не обязательно

До декрета в офисе работала дизайнером. Снова в такой рабочий ритм бы не вернулась, а вот работать в театр пошла бы с радостью. Но мы с мужем хотим ещё одного ребёнка. Как всё сложится с моими рабочими буднями, время покажет.

Не стоит бояться жизненных перемен. Так можно, как жемчужину в море, отыскать приносящее доход хобби

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