Камбербэтч в роли Гамлета и кибернуар: какие мероприятия посетить на неделе

День Победы в Москве

Дата: 9 мая Время: 10:00–23:00 Место: все округа

Возрастные ограничения: 0+

В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для москвичей и туристов в столице проведут множество мероприятий. С 10:00 до 12:00 на Красной площади будет проходить парад Победы. Программа мероприятия держится в строжайшем секрете, ее детали раскроют только за несколько дней до начала торжества.

В этот же день в 21 городском парке можно будет потанцевать под музыку военных лет, сфотографироваться с ретротехникой, посмотреть спектакли и фильмы о Великой Отечественной войне и попробовать блюда полевой кухни.

С 15:00 до 19:00 от Белорусского вокзала по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Красной площади с портретами родственников-фронтовиков и тружеников тыла пройдут участники ежегодной акции «Бессмертный полк». Присоединиться к шествию сможет любой желающий.

А вечером, в 22:00, по всей Москве начнется масштабное световое шоу. На 16 городских площадках запустят высотные салюты, а в 17 столичных парках — праздничные фейерверки. Вечернее небо столицы украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

Ретропарад и автопробег в парке Победы

Дата: 9 мая Время: 12:30–14:30 Место: парк Победы (уУлица Братьев Фонченко, дом 7)

Возрастные ограничения: 0+

На ретропараде в парке Победы на Поклонной горе гости увидят колонну автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа», автомобиль ГАЗ-69 и мотоцикл с коляской М-72. На площади у Вечного огня все желающие смогут рассмотреть технику, пообщаться с коллекционерами и сфотографироваться.

В 14:00 колонна отправится в автопробег по маршруту аллея Молодоженов (старт) — Кутузовский проспект — Третье транспортное кольцо — Шмитовский проезд — Шелепихинская набережная — Причальный проезд (финиш).

Финисаж выставки «Трансатлантическая альтернатива»

Дата: 17 марта — 9 мая Время: 11:00–22:00 Место: музей современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9)

Возрастные ограничения: 6+

В музее современного искусства «Гараж» состоится первая в России крупная выставка кинетического и оптического искусства Восточной Европы и Латинской Америки «Трансатлантическая альтернатива». Она подготовлена совместно с Варшавским музеем современного искусства. Гости увидят более сотни произведений 1950–1970-х годов, в том числе кинетические скульптуры, картины, рисунки, фильмы и инсталляции, а также уникальные архивные материалы.

На выставке прослеживаются художественные тенденции, которые развивались параллельно абстрактному экспрессионизму в США и лирической абстракции в Европе. Выставка поможет установить связь между культурными центрами — столицами стран Восточной Европы (Будапештом, Бухарестом, Варшавой, Загребом, Москвой) и Латинской Америки (Буэнос-Айресом, Каракасом, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу). Расцвет кинетического и оптического искусства в этих регионах был во многом обусловлен общими политическими и экономическими процессами. По этим же причинам художники этих стран творили обособленно от своих современников.

Посмотреть экспозицию можно бесплатно, по регистрации.

«Япония: укиё-э — плывущий мир» в Доме Бурганова

Дата: 10 мая — 10 августа

Время: 11:00–18:00 Место: Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9)

Возрастные ограничения:18+

В Доме Бурганова в рамках Года Японии в России откроется выставка гравюр на дереве XVIII–XIX веков, известных также как цветная японская гравюра, или укиё-э (в переводе с японского — «плывущий мир»).

Подобные гравюры очень ценились европейскими коллекционерами и художниками начала XX века. Среди известных почитателей были Клод Моне, Эдгар Дега Винсент Ван Гог и другие. На первых работах укиё-э изображали женщин и актеров, а позже появились гравюры в характерной манере с пейзажами, цветами и птицами, сценами из мифологии и истории.

В собрании музея встречаются крупные серии работ авторства Утамаро, Хиросигэ, Тоёкуни, Эйзена и других графиков.

«Запределье» в кинотеатре «Космос»

Дата: 11 мая Время: 19:30–20:30 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)

Возрастные ограничения: 16+

В кинотеатре «Космос» пройдет показ сказки американского режиссера Тарсема Сингха «Запределье». Фильм был отмечен премией «Хрустальный медведь» на Берлинском кинофестивале 2014 года.

Голливудский каскадер Рой, получивший травму после неудачного трюка на мосту, попадает в госпиталь в Лос-Анджелесе. Любимая девушка предпочла ему другого актера. Отчаявшись, герой все чаще думает о самоубийстве. Но однажды он замечает среди больных пятилетнюю Александрию, для которой начинает сочинять сказку про головореза Черного бандита, африканского раба Отта Бенга, индийского мудреца, итальянского революционера Луиджи и натуралиста Чарльза Дарвина . Маленькая слушательница постепенно влияет на повествование и самого автора, в котором зарождается новая надежда.

Фильм покажут на языке оригинала с субтитрами.

Отборочный этап фестиваля «“Спасская башня” — детям» в «Зарядье»

Дата: 12 мая Время: 10:00–19:00 Место: парк «Зарядье» (улица Варварка, дом 6, строение 1)

Возрастные ограничения: 0+

В парке «Зарядье» состоится отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «“Спасская башня” — детям». Поболеть за участников — музыкальные коллективы, группы барабанщиков и мажореток из Центрального федерального округа, а также насладиться живой музыкой можно будет в субботу, 12 мая. Победители выступят в финале творческого состязания, который пройдет в августе в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

4 to play в Музее истории ГУЛАГа

Дата: 12 мая Время: 18:00–20:00 Место: Музей истории ГУЛАГа (1-й Самотёчный переулок, дом 9, строение 1)

Возрастные ограничения: 12+

Побывать на концерте современной академической музыки 4 to play можно будет в Музее истории ГУЛАГа. Зрители услышат произведения Йенка Ёргуна, Стива Райха , Николая Попова и Джулио Коланджело для струнного квартета. Сочинения прозвучат в исполнении квартета A&C String Quartet. В его составе играют Глеб Хохлов и Анастасия Гвоздарева (скрипка), Эмиль Саларидзе (альт) и Юлия Мигунова (виолончель).

Зарубежные и российские спектакли в «Москино»

Дата: 12–25 мая Время: 15:00–22:20 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 16+

Сеть кинотеатров «Москино» представит зарубежные и российские театральные постановки. В мае в пяти кинотеатрах можно будет посмотреть 10 спектаклей. Сеансы состоятся в «Салюте», «Вымпеле», «Звезде», «Юности» и «Космосе».

Расписание показов

12 мая:

— 15:00, кинотеатр «Салют» — спектакль «Семирамида». Это трагическая история из Древнего Вавилона о царице Семирамиде, которая вместе с любовником Ассуром убивает своего мужа, а затем принимает смерть от своего сына;

— 16:00, кинотеатр «Звезда» — спектакль «Веер леди Уиндермир». На званом ужине подруга рассказывает леди Уиндермир, что у ее мужа есть любовница — миссис Эрлин. Леди Уиндермир решается на выяснение отношений;

— 15:00, кинотеатр «Юность» — спектакль «Гамлет». Дядя принца Гамлета убивает короля и захватывает престол Датского королевства. Отчаявшемуся наследнику остается только мстить за смерть отца. Противоборство ставит под угрозу как существование государства, так и рассудок самого Гамлета. В главной роли Бенедикт Камбербэтч

13 мая:

— 16:30, кинотеатр «Юность» — спектакль «Тоска». Действие оперы разворачивается в 1800 году в Риме. Возлюбленная осужденного художника Марио Каварадосси Флора Тоска, пытаясь вызволить его из заточения, идет на сделку с начальником полиции;

— 15:00, кинотеатр «Салют» — спектакль «Так поступают все женщины». Два молодых итальянских офицера Гульельмо и Феррандо решаются на авантюрный эксперимент, чтобы проверить верность своих жен.

22 мая:

— 19:00, кинотеатр «Космос» — спектакль в постановке Льва Додина «Коварство и любовь». Действие происходит в XVIII веке при дворе одного из немецких герцогов. Сын первого министра фон Вальтера влюблен в дочь музыканта Луизу. Ее отец и рад бы такому браку, но понимает, что союз между аристократом и мещанкой невозможен. Он пытается выдать дочь замуж по расчету.

25 мая:

— 19:20, кинотеатр «Звезда» — спектакль «Американец в Париже». Мюзикл Кристофера Уилдона по одноименному фильму Винсента Миннелли рассказывает историю отставного рядового американской армии Джерри Маллигана, в которой сплетаются любовь, дружба и искусство.

Беби-опера «Рисуем и смотрим сны» на ВДНХ

Дата: 13 мая Время: 16:00–18:00 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

Премьеру беби-оперы «Рисуем и смотрим сны» представят в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Концерт-спектакль посвящен Международному дню матери. В программе мероприятия русские и зарубежные колыбельные.

Прийти на беби-оперу можно с детьми любого возраста. Самые маленькие смогут поспать под мелодичный вокал и звуки фортепиано, а ребятам постарше предложат не только слушать музыку, но и принять участие в театральной импровизации. Им предстоит создать рисунки, которые тут же оживут на теневом экране. После спектакля ребята вместе с артистами выучат африканскую колыбельную и познакомятся с шумовыми инструментами.

Премьера спектакля «Текст» в Театре имени М. Н. Ермоловой

Дата: 15 и 16 мая Время: 19:00–21:00 Место: Театр имени М. Н. Ермоловой (Тверская улица, дом 5/6)

Возрастные ограничения: 18+

На сцене Театра имени М. Н. Ермоловой состоится премьера постановки по роману Дмитрия Глуховского (бестселлеры «Метро 2033» и «Метро 2034») «Текст».

Главный герой — студент-филолог — возвращается в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия произошел технологический скачок, гаджеты стали вторым «я» человека. По воле судьбы в руках студента оказывается сотовый его обидчика, лейтенанта ФСКН , который семь лет назад по ложному обвинению отправил его за решетку. Главный герой начинает жить за другого человека, используя лишь его телефон.

Спектакль создан в жанре кибернуар — это эксперимент на стыке французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, получивших название «киберпанк».