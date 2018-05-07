Ещё
Совместные спектакли актеров и людей с ограниченными возможностями показали в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совместные спектакли актеров и людей с ограниченными возможностями показали в Новосибирске 

ТАСС 38 минут назад
НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Известные новосибирские актеры в минувшие выходные представили совместные спектакли с людьми с ограниченными возможностями в рамках проекта, который подготовила театральная школа «Инклюзион». Как в понедельник рассказала ТАСС режиссер и куратор школы Анна Зиновьева, к премьерам профессиональные артисты и ученики студии готовились очень тщательно, поэтому показы прошли успешно.
"Мы работали днями и ночами, мы позвали артистов из разных театров — из «Красного факела», из «Старого дома», из театра «Понедельник выходной», и репетировали — актеры и люди с особенностями. Искали способ, как можно на сцене работать в таком тандеме. У нас получилось отлично, " — пояснила собеседница агентства.
Всего представили три эскиза: спектакль по притче Платонова «Юшка», постановка «Двенадцать подвигов Геракла» на темы античных сюжетов, а также эскиз «Unреальность», выполненный в стиле документального рассказа. По результатам голосования зрители выбрали вариант для продолжения работы и показа полноценного спектакля в октябре этого года. Им стала постановка «Юшка». «Unреальность», по словам Анны Зиновьевой, зрителям тоже понравилась, работать над ней будут и дальше.
"Unреальность" — это почти законченный вариант, это такой документальный спектакль, материал для него создают сами актеры, они делают это при помощи своих историй на тему другой реальности. Для кого-то эта реальность становится спасением, для кого-то — отдыхом, для кого-то — профессией. Такой философский уклон с рассуждением о бытии", — пояснила куратор школы «Инклюзион».
Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, театральная школа «Инклюзион» открылась в 2017 году, одним из ее главных принципов является поиск взаимодействия в совместной работе на сцене людей с разными возможностями. Сейчас в «Инклюзионе» учатся более 15 человек с особенностями ментального и физического развития.
ТАСС: последние новости
Петербургские артисты с инвалидностью покажут в Швейцарии спектакль "Здесь и сейчас" Оперный баритон Андрей Жилиховский дебютировал в США Большой театр завершит сезон мероприятиями к 200-летию Петипа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
10 сериалов, которые смотрят запоем11
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение