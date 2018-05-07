Совместные спектакли актеров и людей с ограниченными возможностями показали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 мая. / ТАСС /. Известные новосибирские актеры в минувшие выходные представили совместные спектакли с людьми с ограниченными возможностями в рамках проекта, который подготовила театральная школа «Инклюзион». Как в понедельник рассказала ТАСС режиссер и куратор школы Анна Зиновьева , к премьерам профессиональные артисты и ученики студии готовились очень тщательно, поэтому показы прошли успешно.

"Мы работали днями и ночами, мы позвали артистов из разных театров — из «Красного факела», из «Старого дома», из театра «Понедельник выходной», и репетировали — актеры и люди с особенностями. Искали способ, как можно на сцене работать в таком тандеме. У нас получилось отлично, " — пояснила собеседница агентства.

Всего представили три эскиза: спектакль по притче Платонова «Юшка», постановка «Двенадцать подвигов Геракла» на темы античных сюжетов, а также эскиз «Unреальность», выполненный в стиле документального рассказа. По результатам голосования зрители выбрали вариант для продолжения работы и показа полноценного спектакля в октябре этого года. Им стала постановка «Юшка». «Unреальность», по словам Анны Зиновьевой, зрителям тоже понравилась, работать над ней будут и дальше.

"Unреальность" — это почти законченный вариант, это такой документальный спектакль, материал для него создают сами актеры, они делают это при помощи своих историй на тему другой реальности. Для кого-то эта реальность становится спасением, для кого-то — отдыхом, для кого-то — профессией. Такой философский уклон с рассуждением о бытии", — пояснила куратор школы «Инклюзион».

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, театральная школа «Инклюзион» открылась в 2017 году, одним из ее главных принципов является поиск взаимодействия в совместной работе на сцене людей с разными возможностями. Сейчас в «Инклюзионе» учатся более 15 человек с особенностями ментального и физического развития.