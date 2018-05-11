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Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоялись в Донецке
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Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоялись в Донецке 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более полутора тысяч человек и около 70 единиц военной техники приняли участие в военном параде.
В Донецке отметили 73-летие Победы в Великой Отечественной войне. В центре столицы Донецкой Народной Республики состоялся военный парад, в котором приняли участие более полутора тысяч человек и около 70 единиц военной техники.
Кроме того, на главных города прошла акция «Бессмертный полк», собравшая более 70 тысяч человек. Под звуки песни «Священная война» участники шествия пронесли знамя Победы и государственный флаг ДНР.
В строю было много молодых людей. Они держали в руках портреты родственников — фронтовиков, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, а также фотографии тех, кто погиб в конфликте в Донбассе. Акция «Бессмертный полк» проходит во всех городах и районах республики.
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