Ещё
Шествия «Бессмертного полка» прошли по всему миру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шествия «Бессмертного полка» прошли по всему миру 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: kprf.ru
Акция памяти «Бессмертный полк» собрала по всему миру тысячи участников, которые в День Победы вышли с портретами родственников-фронтовиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
В центре британской столицы — Лондоне — в шествии приняли участие несколько тысяч человек, собравшихся, чтобы почтить память воевавших против фашизма предков, передает ТАСС.
Участники акции, распевая известные советские военные песни, прошли с портретами фронтовиков от Трафальгарской площади до Вестминстерского аббатства по улице Уайтхолл, где расположены ключевые британские правительственные учреждения.
Потомки воинов-победителей прошли с портретами своих предков в столице Уэльса Кардиффе и столице Шотландии Эдинбурге, к акции присоединились жители Манчестера, Дерби и Мансфилда.
В Израиле политики и общественные деятели России и республик бывшего СССР собрались на берегу Средиземного моря, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и возложить венки к главному в еврейском государстве мемориалу воинам Красной армии, передает РИА «Новости».
Торжественная церемония в городе Нетании стала одним из центральных мероприятий в длинной программе празднования Дня Победы, который широко отмечается в Израиле и с недавних пор получил здесь официальный статус, закрепленный особым законом.
В торжествах в Нетании с речами и красными знаменами Победы, возложением цветов, исполнением государственных гимнов и советских песен участвовали ветераны и школьники, военнослужащие, послы России, Белоруссии и Казахстана, депутаты Кнессета, представители городских властей, делегации общественных организаций, включая Российский и Евро-азиатский еврейский конгрессы.
Похожие церемонии с начала мая проходят в десятках израильских городов. В стране, где живут тыс. участников Великой Отечественной войны и млны их потомков, День Победы отмечается всенародно при поддержке и участии местных и центральных властей. С нынешнего года дата праздника, его статус и церемониал закреплены специальным законом.
Напомним, в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.
Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Потомки Печерского и узников Собибора выйдут на шествие «Бессмертного полка» Определены финалисты «Евровидения» Шойгу определил число залпов салюта на 9 Мая
Комментарии  Ещё 83 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру30
«Можно отказать любому мужчине на планете»
На Самойлову набросились зрители28
У Любови Толкалиной начался страстный роман19
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение53
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение