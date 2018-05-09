Шествия «Бессмертного полка» прошли по всему миру 

Акция памяти «Бессмертный полк» собрала по всему миру тысячи участников, которые в День Победы вышли с портретами родственников-фронтовиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
В центре британской столицы — Лондоне — в шествии приняли участие несколько тысяч человек, собравшихся, чтобы почтить память воевавших против фашизма предков, передает ТАСС.
Участники акции, распевая известные советские военные песни, прошли с портретами фронтовиков от Трафальгарской площади до Вестминстерского аббатства по улице Уайтхолл, где расположены ключевые британские правительственные учреждения.
Потомки воинов-победителей прошли с портретами своих предков в столице Уэльса Кардиффе и столице Шотландии Эдинбурге, к акции присоединились жители Манчестера, Дерби и Мансфилда.
В Израиле политики и общественные деятели России и республик бывшего СССР собрались на берегу Средиземного моря, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и возложить венки к главному в еврейском государстве мемориалу воинам Красной армии, передает РИА «Новости».
Торжественная церемония в городе Нетании стала одним из центральных мероприятий в длинной программе празднования Дня Победы, который широко отмечается в Израиле и с недавних пор получил здесь официальный статус, закрепленный особым законом.
В торжествах в Нетании с речами и красными знаменами Победы, возложением цветов, исполнением государственных гимнов и советских песен участвовали ветераны и школьники, военнослужащие, послы России, Белоруссии и Казахстана, депутаты Кнессета, представители городских властей, делегации общественных организаций, включая Российский и Евро-азиатский еврейский конгрессы.
Похожие церемонии с начала мая проходят в десятках израильских городов. В стране, где живут тыс. участников Великой Отечественной войны и млны их потомков, День Победы отмечается всенародно при поддержке и участии местных и центральных властей. С нынешнего года дата праздника, его статус и церемониал закреплены специальным законом.
Напомним, в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.
Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.