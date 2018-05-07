5 вечеров в Екатеринбурге: как отметить День Победы и где вспомнить молодость под Децла

На этой неделе самый важный день — 9 Мая, День Победы. Он выпадает на среду, а значит, нас ждёт выходной посреди недели. Отдыхая, не забудьте поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, их осталось так мало, и они очень нуждаются во внимании и поддержке (если родных и знакомых ветеранов у вас нет, а сказать теплые слова кому-то хочется, то вот простая инструкция, как это сделать).

Рассказываем в нашем традиционном обзоре, что ещё интересного пройдёт в городе в ближайшие пять дней. Концерты, спектакли, кино, выставки — выбирайте, куда отправитесь после работы.

Понедельник, 7 мая Смотрим танцевальный спектакль по Чайковскому

В этот понедельник в Екатеринбурге покажут новый спектакль «ПИЧ» балетной группы «ТанцТеатр». Эта необыкновенная постановка французского хореографа Мартена Арьяга посвящена 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа, чье творчество расцвело под влиянием музыки Петра Ильича Чайковского. На сцене прозвучит музыка из балетов Чайковского, фрагменты симфоний композитора, отрывки из опер и камерных вокальных сочинений. Это будет танец, ни в чем не похожий на классическую хореографию Петипа, но при этом хорошо усвоивший уроки великого мастера.

Где: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47) Когда: 7 мая в 19:00 Сколько стоит: 500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Вторник, 8 мая Идём на выставку об особенной красоте

В музее архитектуры и дизайна УрГАХУ проходит выставка «История особенной красоты». Это авторский проект Юлии Отрощенко — фотоисследование красоты во всех ее проявлениях, дающее возможность почувствовать свою уникальность людям с самыми разными особенностями внешности. Алопеция, витилиго, гетерохромия, ДЦП, альбинизм, инвалидность — вот лишь неполный список особенностей героев, принявших участие в серии масштабных съемок на сцене Театра оперы и балета.

Где: музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а)

Когда: с 27 апреля по 13 маяСколько стоит: 200 рублейВозрастное ограничение: 6+

Среда, 9 мая Отмечаем День Победы

В этот день в Екатеринбурге традиционно пройдёт парад Победы (старт в 10:00 на площади 1905 года), по всему центру расположатся концертные площадки, на которых будут выступать певцы, танцоры и актёры. Вечером на гала-концерте споют Елена Ваенга и группа «Любэ», а в 22:30 над Историческим сквером запустят красочный салют. Но, гуляя по городу в этот день, не забывайте, ради чего это всё и кто главные герои на этом празднике — поздравьте ветеранов, которых встретите на пути. Им будет приятно. Полная программа праздничных мероприятий.

Где: разные площадки города Когда: 9 мая с 10:00 до 22:30 Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 0+

Празднуем День Победы в ТК «Сити Центр» (на правах рекламы)

ТК «Сити Центр» приглашает всех желающих на праздничную программу, посвященную Дню Победы. Здесь можно будет попробовать настоящую солдатскую кашу, испытать меткость в тире и лазертаге, показать настоящую богатырскую силу и выносливость при сдаче норм ГТО, а также поучаствовать в различных веселых конкурсах и посмотреть праздничное шоу. Мероприятие проводится при участии военнослужащих.

В программе:

— обаятельный ведущий и заводная музыка;

— веселые конкурсы, посвященные военной тематике;

— шоу «Град Major»;

— настоящий рыцарский турнир;

— песни о войне под гитару в исполнении полковника ВДВ в запасе, лауреата всероссийских фестивалей авторской и патриотической песни;

— романтичное дефиле в стиле послевоенной моды;

— танцевальный дуэт «Дива»;

— выставка мототехники времен Второй мировой войны от клуба «Черные ножи»;

— военно-полевая кухня;

— лазертаг и тир для самых метких;

— сдача норм ГТО для самых сильных и выносливых.

Где: ТК «Сити Центр» (пр. Ленина, 50), vk.com/tkcitycenter

Когда: 9 мая в 14:00 Сколько стоит: вход свободный

Возрастное ограничение: 6+

Четверг, 10 мая Пересматриваем «Аритмию»

Если вы до сих пор не успели посмотреть один из самых сильных российских фильмов последних лет — «Аритмию» Бориса Хлебникова , то самое время это сделать. А те, кто смотрел, смогут снова увидеть картину на большом экране. Её покажут в Доме кино бесплатно, нужно только успеть получить в кассе билеты, количество которых ограничено.

В фильме, напомним, рассказана история медика скорой помощи Олега, который всеми силами пытается работать честно и спасать людей, но сталкивается с беспощадной машиной бюрократии. Прекрасные актёры Ирина Горбачёва Александр Яценко вряд ли оставят кого-то равнодушными. Кстати, мы смотрели «Аритмию» вместе с настоящим сотрудником скорой помощи — и он рассказал нам, что в фильме правда, а что — не очень.

Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Когда: 10 мая в 19:00 Сколько стоит: вход свободный, билеты нужно получить в кассе

Возрастное ограничение: 18+

Пятница, 11 мая Вспоминаем молодость под Децла

В Екатеринбурге выступит один из самых модных рэперов 2000-х — Децл, он же Le Truk, он же Кирилл Толмацкий . Децл впервые пришел на сцену в 2000 году и на протяжении вот уже 18 лет не уходит с неё. Для тех, кто родился в 80-х и 90-х, Децл стал культовой фигурой, его дебютный альбом вошел в число самых продаваемых того времени. В Екатеринбурге он споёт и всеми любимые старые песни, и новые композиции.

Где: Center-club (ул. Бориса Ельцина, 3)

Когда: 11 мая в 23:00 Сколько стоит: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на май.