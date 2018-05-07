Пять вечеров в Тюмени: смотрим фильмы о войне, разгадываем квизы, идём на хип-хоп вечеринку

Впереди очередная праздничная неделя. Большинство развлекательных событий посвящено Дню Победы, но есть и исключения. Как провести неделю с пользой и интересом? Куда пойти? Ответы на эти вопросы подскажет наша удобная еженедельная афиша.

7 мая, понедельник

Выставка «Сибирские полки на службе Отечеству» (0+)

В начале праздничной недели отправляйтесь на выставку о военной истории нашего края от эпохи императора Петра I до контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вы узнаете, как наши земляки были связаны со строительством Екатеринбурга и Омска, какие сибирские полки участвовали в Бородинском сражении, какие воинские соединения стояли в тихой провинциальной Тюмени. Более 130 предметов из фондов Музея частных коллекций: оружие, военная форма и амуниция, документы, боевые награды и многое другое.

Когда: 7 мая, 10:00 — 20:00.

Где: Домостроителей, 22/2, Музей частных коллекций.

Цена билета: 100 — 200 рублей.

Игра «Квиз, плиз» (0+)

Хотите провести вечер понедельника весело и бодро? Регистрируйтесь на игру. Гонка интеллектов, битва умов, состязание разумов. Все это будет в «Ермолаеве» во время «Квиз, плиз».

Когда: 7 мая, 19:00.

Где: Первомайская, 38а, «Ермолаевъ».

Цена участия: 300 рублей.

Регистрация.

Кинопоказ «Все деньги мира» (18+)

«В 1973 году итальянские бандиты похищают в Риме 16-летнего Пола Гетти-третьего, внука самого богатого человека в мире. Преступники требуют выкуп в 17 миллионов долларов — скромная сумма по меркам Пола Гетти-старшего ( Кристофер Пламмер ), который разбогател на аравийской нефти. Однако миллиардер славится своей скупостью, и он не отказывается от своих принципов даже ради внука». Основанный на реальных событиях мрачный и драматичный триллер о похищении, который на поверку оказывается завуалированным портретом полубезумного миллионера.

Когда: 7 мая, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

8 мая, вторник

Вечеринка Big Deal (18+)

Хип-хоп вечеринка накануне выходного дня посреди недели! Что может быть лучше? «Дом Печати» принимает у себя хип-хоп команду с новой, но уже успевшей наделать много шума вечеринкой: Big Deal. Вечеринкой, на которой вы полюбите музыку с новой силой, даже если никогда не слушали хип-хоп, эта музыка заставит танцевать даже ленивых. Внимание, начало в 23:00.

Когда: 8 мая, 23:00.

Где: Осипенко, 81, «Дом Печати».

Вход свободный.

9 мая, среда

Марафон современных фильмов о Второй Мировой (16+)

С событий Второй мировой войны прошло более 70 лет. Для многих она осталась лишь главой в учебниках истории. Но современные кинодеятели продолжают обращаться к теме Второй мировой и находят там новые глубины. В Fabric Bar предлагают посмотреть две кинокартины: «Помнить» и «В лабиринте молчания». Два современных фильма, два номинанта на премию «Оскар» со свежим взглядом на самые страшные события 20-го века, которые точно не должны больше повториться.

Когда: 9 мая, 19:00, 20:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Вход свободный.

Спектакль «Авдотьины сны» (16+)

Деревенский водевиль по мотивам произведений Аркадия Гайдара Евгения Шестакова . В постановке спектакля использованы воспоминаний участников Великой Отечественной Войны 1941 — 1945 годов. В спектакле звучат стихи русских, советских и российских поэтов, а также музыка и песни 30-40-х годов прошлого столетия. Кроме этого на сцене время от времени звучит живая русская балалайка и гармонь.

Когда: 9 мая, 19:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Цена билета: 200 — 300 рублей.

Программу, посвященную празднованию Дня Победы, читайте в нашем спецматериале.

10 мая, четверг

Спектакль «Гроза» (16+)

Произведение «Островского» все проходили в школе. У школьников история о вечном не всегда находит отклик, но театр доносит до зрителя всю трагедию пьесы. Спектакль о любви в разных ее проявлениях, о семье, доверии, предательстве. О слабости человека и мире его мечтаний, который разбивается о реальную жизнь. О выборе между грехом и раскаянием, между любовью и долгом, между свободой и унижением, между жизнью и смертью.

Когда: 10 мая, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160 — 900 рублей.

11 мая, пятница

Премьера спектакля «Кадриль» (12+)

Как быть, когда трава у соседа зеленее, воздух чище, и… даже муж лучше? И так ли это на самом деле? Почему так часто чужое кажется лучше, чем свое? Тюменский драмтеатр приглашает на премьеру — трогательную и смешную историю любви по пьесе Владимира Гуркина , автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». «В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут… но скучно. И, наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили».

Когда: 11 мая, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 160 — 800 рублей.

Концерт Flesh (16+)

FLESH — хип-хоп исполнитель из Екатеринбурга, который на данный момент живет в Санкт-Петербурге. Творчество музыканта очень концептуально, в основном, он создаёт кибер-рэп, тематика которого связанна с жизнью в мире новых технологий и интернетом. Но недавно исполнитель поменял вектор, и это можно заметить по бэнгеру «False Mirror».

Когда: 11 мая, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 600 — 1100 рублей.

Концерт МОТ (12+)

Артист лейбла «Black Star Inc.» — МОТ выступит в Тюмени с презентацией нового альбома. Вы не можете его не знать — его слушает вся страна и любят все радиостанции, его концертов ждут с нетерпением в любой точке земного шара, а клипы к трекам собирают миллионы просмотров на страницах поклонников!

Когда: 11 мая, 19:00.

Где: Розы Люксембург, 12, Дворец спорта.

Цена билета: 1200 — 1800 рублей.