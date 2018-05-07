Лишь бы не замёрзли: у оперного театра посадили яркие цветы

Сегодня днём агрономы начали высаживать цветы у крыльца оперного театра в Новосибирске — клумбы украсили накануне празднования 9 мая.

«К 9 мая высаживаем в Центральном районе тагетис (бархатцы. — М. М.) и будем завтра высаживать герань на Покрышкина. Будем надеяться, что не замёрзнут», — рассказала агроном центрального участка «Горзеленхоза» Наталья Белоусова

Специалист напомнила, что тагетис переносит холодную погоду лучше других видов цветов.

«Если морозов сильных не будет, они будут всё лето цвести», — отметила агроном.

По её словам, к 9 мая в Центральном районе Новосибирска появятся 5 тысяч цветов — кроме бархатцев «Горзеленхоз» посадит петунию и сальвию. «Массовые» посадки цветов в Новосибирске начнутся через 1 — 1,5 недели, а ко Дню города в центре города должны зацвести уже все клумбы.

Ранее в Новосибирске распустились красные цветы необычной формы — кремена гибридная. Цветы, которые чаще называют белокопытником, заметили в Ленинском районе.