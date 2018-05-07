Более 90 актеров примут участие в спектакле «Волоколамское шоссе» в парке «Зарядье» в День Победы

Специальная программа в честь праздника 9 мая пройдет на фестивале «Московская весна a cappella». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«8 и 9 мая на площадках по всему городу пройдет специальная программа, посвященная празднованию Дня Победы. Лучшие акапелла-группы со всего мира и совсем юные артисты примут участие в праздничных концертах, свои постановки на военную тему покажут московские театральные коллективы. Кульминацией фестиваля станут масштабный спектакль-концерт «Посвящение», что пройдет в парке Зарядье, большой праздничный концерт на Триумфальной площади и трехдневный музыкально-литературный праздник на Тверской площади. Участие во всех событиях — бесплатно для всех желающих», — сказали в оргкомитете.

Уточняется, что несмотря на то, что конкурсная программа фестиваля «Московская весна a cappella» завершится 7 мая, многие участники конкурса продолжат выступать на столичных площадках и споют на праздничных концертах в честь Дня Победы. К празднику они подготовили для москвичей сюрприз: испанский коллектив B Vocal, китайский Metro Vocal Group и другие зарубежные группы впервые исполнят песни на русском языке.

Отмечается, что 9 мая на площади Революции состоятся концерты группы Азии Metro Vocal Group. Помимо своего обычного репертуара, участники Metro Vocal Group порадуют гостей фестиваля исполнением песни из кинофильма «Ирония судьбы» — «Я спросил у ясеня» (на русском языке). На площадке в Камергерском пер. 9 мая, можно будет послушать португальскую группу The spell, также на сцену выйдет испанская B Vocal, участники которой удивят исполнением «Калинки» и других песен на русском языке.

Марина Ладынина, Леонид Быков, «Целых три дня подряд, 7, 8 и 9 мая, на Тверской площади будет идти специальная праздничная концертная программа ко Дню Победы — на сцене и во внутреннем дворе этой площадки выступят модные московские группы и исполнители: SHOO Music Family, «Мейделех», Екатерина Гришаева и Алексей Барабанов. Для гостей фестиваля прозвучат песни из лучших отечественных фильмов 1940-1960-х гг., которые исполняли Любовь Орлова Николай Рыбников и другие советские звезды. Особое место в концертной программе займут песни и стихи военных лет и о войне», — пояснили в оргкомитете.

Уточняется, что 9 мая на этой же площадке состоится отчетный концерт детской школы вокального искусства, которая работала ежедневно в дни «Московской весны a cappella».

В рамках театральной программы на площадках «Московской весны» 8 мая на площади Революции Новый арт театр расскажет историю тылового романа о любви «Если ворон на вершине». Эту постановку также можно будет посмотреть на ул. Рождественка, а 9 мая — в Камергерском пер. и на ул. Рождественка. Спектакль «Письма. Лица. Слова» театра «Воздушные люди» можно будет увидеть 8 мая на сцене в Камергерском пер. и на Площади Революции, а 9 мая — в Камергерском пер. и на сцене на ул. Рождественка. Постановку «Война. Нет» театр «ДаМы» покажет 8 мая на ул. Рождественка и в Камергерском пер., а также 9 мая в 13:00 в Камергерском пер. на Площади Революции. Также театрализованные представления 9 и 8 мая пройдут на площадках фестиваля в Новопушкинском сквере, в Зеленограде, на ул. Профсоюзная и других.