Блогер Николай Шиянов: Нужна ли саратовцам опера стоимостью более миллиона рублей?

Не так давно Саратовский оперный поставил мировую премьеру — оперу Владимира Кобекина «Маргарита».

Кобекин за это произведение получил «Золотую Маску»! Спектакль, который мне очень нравился, ушел из репертуара из-за отсутствия интереса у зрителей: с каждым разом в зале становилось все больше пустых мест. Дошло до того, что на сцене оказалось гораздо больше людей, чем в зале! Сейчас, насколько я знаю, опера Владимира Кобекина «Маргарита» не идет ни в одном театре мира! И кроме как в Саратове нигде никогда не шла.

В мае 2018 Саратовский оперный выпускает новую мировую премьеру Владимира Кобекина — балет «Вешние воды» по Тургеневу! Это достаточно дорогая премьера.

Гонорар дирижера-постановщика 190 000, художника по костюмам 316 000, художника-постановщика 316 000, балетмейстера-постановщика 575 000 рублей. Это открытая информация с сайта госзакупок.

А сколько еще потрачено на декорации и сами костюмы?

Пойдут ли саратовцы на этот спектакль или он повторит судьбу прошлой мировой премьеры? Нужны ли Саратову такие мировые премьеры?