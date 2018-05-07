Ко Дню Победы в Барнауле пройдет бесплатный показ спектакля о войне

В Алтайском драматическом театре им. В. Шукшина в преддверии 9 Мая состоится бесплатный показ спектакля «Одухотворенные люди» по мотивам рассказа Андрея Платонова . Это патриотический проект, организованный региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с драмтеатром.

«Спектакль «Одухотворенные люди» о краснофлотцах, людях, которые не умеют воевать на суши. Но они понимали, что только они могут остановить фашистов, и это будет сделано ценою собственной жизни. Для нас очень ценно то, что в спектакле участвуют молодые артисты», — рассказала директор театра Любовь Березина

7 мая у Мемориала Славы в Барнауле волонтеры в рамках акции раздавали всем желающим вместе с георгиевскими ленточками пригласительные билеты на спектакль.

«Мы хотим показать, что молодежь тоже патриотична. Я обязательно пойду на спектакль вместе со своей семьей. Сам я родом из Бийска. Традиционно 9 мая встречаю в кругу семьи. Мы вместе с дедушкой идем в колонне «Бессмертного полка». Мой дедушка Александр Ананич тоже воевал. Сейчас ему 96 лет. Когда началась война, его не брали на фронт, но он все равно пошел партизаном. Сам он из Белоруссии. Дедушка много рассказывал о войне. И для меня честь, что в моей семье есть живая история», — говорит член алтайского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Александр Ананич.

«Единая Россия» проводит множество мероприятий, но акции, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, являются приоритетными.

«Наша цель сохранить память и рассказать правду о войне. Это акция позволит нам донести правду о войне, и в то же время это память о тех событиях, благодарность нашим победителям. Это спектакль для ветеранов — чтобы они помнили, и для молодежи — чтобы они знали», — говорит председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич.

В рамках акции планируется раздать 183 билета. Именно столько человек вмещает экспериментальная сцена театра, где и будет показана постановка. Часть билетов раздадут на площади, остальные можно получить 7 мая с 9:00 до 17:00 в городской Общественной приемной партии «Единая Россия» (пр. Строителей, 24).