Как отметить 9 Мая в столице. Четыре сценария

Центральной точкой празднования Дня Победы в Москве традиционно станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц техники. Если же 9 Мая оказаться на трибунах не получилось, можно отправиться на одну из многих праздничных площадок, рассыпанных по всей столице. Mos.ru готов рассказать о самых интересных из них прямо сейчас.

Концерт, трансляция парада и фотовыставка в самом сердце столицы

8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. Перед зрителями выступят вокальный дуэт Федора Рытикова и Сергея Штырова, оперный дуэт Василисы Николаевой Владислава Кирюхина , вокальная группа «Пятеро», симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и другие. В среду праздник здесь будут отмечать с самого утра. В 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади (отличный вариант для тех, кто оказался в центре, но на площадь не попал). А с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества вместе с дирижером Иваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой, а также вокальная группа «Кватро».

Ринат Ибрагимов, Диана Гурцкая, В эти же дни пройдут концерты и на Поклонной горе. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. А 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдут Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева , Московский государственный академический театр танца «Гжель», оперный дуэт Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, группа «Пятеро», хореографический ансамбль «Побратимы». Вечером, с 19:00 до 22:00, здесь же пройдет концерт, в котором примут участие Олег Газманов Дмитрий Харатьян и другие артисты.

Любителям тишины тоже не стоит избегать центра города в праздничные дни. Для них 8 и 9 мая на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков «Лица Победы».

Театры в парках

На сцену в парке «Печатники» в 13:00 выйдут актеры театра «Шалом». А после выступят артисты дворца культуры «Капотня», театра Алексея Рыбникова , Дома культуры «Заречье» и Культурного центра имени И. М. Астахова. Концертно-музыкальная программа начнется в 19:00 с выступления группы «Кватро» и продолжится выступлениями певиц Зары и Елены Терлеевой , певца Дмитрия Колдуна , участников арт-проекта «ТенорА XXI века».

Для гостей музея-заповедника «Царицыно» праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы Департамента культуры Москвы. А в 13:00 стартует общегородская программа, в которой примут участие камерный оркестр Musica Viva, Московский театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина , джаз-ансамбль «Тромбон-шоу», Алексей Гарнизов, театр «Новый балет», Светлана Криницкая , Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. В 19:00 начнется музыкальный концерт, участие в котором примут артисты арт-проекта «ТенорА XXI века», Юлия Ковальчук Алексей Чумаков , Олег Газманов и группа «Фабрика».

Большая дневная и вечерняя программы пройдут в Екатерининском парке. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра «Практика», театра спортивно-зрелищных выступлений «Каскадер» и других коллективов (начало в 13:00). В 19:00 на сцену выйдут звезды российской эстрады. Концерт продолжится до 22:00.

В 12:25 начнется праздник в зоне отдыха «Тропарёво». Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко . Затем выступят актеры Театра на Покровке, Московского государственного музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева , театра «Школа драматического искусства», театра «Содружество актеров Таганки», артист Василий Овсянников, артистка Любовь Исаева. Вечер продолжат Диана Гурцкая, Руслан Алехно , Глеб Матвейчук и певица Зара.

Поезд Победы отправляется с площади трех вокзалов

На площадях трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы». Так, на Рижском вокзале в 08:00 начнется концерт арт-группы Soprano Михаила Турецкого . В 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея.

На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы, в 14:00 состоится интерактивный киноконцерт. В 15:00 всех зрителей пригласят на выступление Показательного оркестра МЧС России , а через час, в 16:00, — на выступление «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano.

На Белорусском вокзале праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы в 10:00. В 18:00 перед москвичами и гостями города выступит Игорь Миркурбанов

В 15:00 начнется шествие «Бессмертный полк». Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

А в 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы (посадка ветеранов и участников акции начнется в 09:00).

Праздник рядом с домом

В Солнцеве 9 мая концерт пройдет по адресу: улица Богданова, дом 19. Праздничные номера для зрителей подготовили театр «На Басманной», Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна Виталий Козловский , коллективы «МосАрт», Геннадий Райфулин, участники проекта «Голос. Дети», финалистка проекта «Голос» Мари Карне, финалистка проекта «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева.

В поселении Вороновском на площади перед Домом культуры «Дружба» тоже пройдет концерт. Здесь выступят артисты культурного центра «Ивановский», их поддержат артисты столичных театров и известные певцы.

В 13:00, после трансляции парада, начнется концерт и в Зеленограде. В программе — выступления артиста Дамира Басырова и группы «Республика». После минуты молчания, в 19:00, на сцену выйдут эстрадные исполнители.