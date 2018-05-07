Как отметить 9 Мая в столице. Четыре сценария 

Центральной точкой празднования Дня Победы в Москве традиционно станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц техники. Если же 9 Мая оказаться на трибунах не получилось, можно отправиться на одну из многих праздничных площадок, рассыпанных по всей столице. Mos.ru готов рассказать о самых интересных из них прямо сейчас.
Концерт, трансляция парада и фотовыставка в самом сердце столицы
8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. Перед зрителями выступят вокальный дуэт Федора Рытикова и Сергея Штырова, оперный дуэт Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, вокальная группа «Пятеро», симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и другие. В среду праздник здесь будут отмечать с самого утра. В 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади (отличный вариант для тех, кто оказался в центре, но на площадь не попал). А с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества вместе с дирижером Иваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой, а также вокальная группа «Кватро».
В эти же дни пройдут концерты и на Поклонной горе. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. А 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдут Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Московский государственный академический театр танца «Гжель», оперный дуэт Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, группа «Пятеро», хореографический ансамбль «Побратимы». Вечером, с 19:00 до 22:00, здесь же пройдет концерт, в котором примут участие Олег Газманов, Ринат Ибрагимов, Диана Гурцкая, Дмитрий Харатьян и другие артисты.
Любителям тишины тоже не стоит избегать центра города в праздничные дни. Для них 8 и 9 мая на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков «Лица Победы».
Театры в парках
Трансляцию парада Победы смогут увидеть и посетители многочисленных столичных парков (начало в 10:00). После прохода войск и военной техники гостей ждут театрализованные представления и концерты. Так, на сцену на аллее Космонавтов выйдут актеры Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского нового драматического театра. А затем их сменят Глеб Матвейчук, Юлия Началова, Дина Гарипова, Евгения Кунгурова, образцовый коллектив ансамбля танца «Улыбка», Государственный академический рязанский русский народный хор имени Е. Г. Попова, Максим Калужских, группа Ost Up, дуэт «Баян-микс», Василий Лановой и Дима Билан.
В Измайловском парке представления покажут Московский драматический театр на Перовской, Московский театр иллюзий, выступит певец Прохор Шаляпин, группа «Кватро», певица Зара, певец Остап. После минуты молчания, в 18:55, концертную программу продолжат Александр Буйнов, Родион Газманов, Брендон Стоун и Юлия Началова.
На сцену в парке «Печатники» в 13:00 выйдут актеры театра «Шалом». А после выступят артисты дворца культуры «Капотня», театра Алексея Рыбникова, Дома культуры «Заречье» и Культурного центра имени И. М. Астахова. Концертно-музыкальная программа начнется в 19:00 с выступления группы «Кватро» и продолжится выступлениями певиц Зары и Елены Терлеевой, певца Дмитрия Колдуна, участников арт-проекта «ТенорА XXI века».
Для гостей музея-заповедника «Царицыно» праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы Департамента культуры Москвы. А в 13:00 стартует общегородская программа, в которой примут участие камерный оркестр Musica Viva, Московский театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина, джаз-ансамбль «Тромбон-шоу», Алексей Гарнизов, театр «Новый балет», Светлана Криницкая, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. В 19:00 начнется музыкальный концерт, участие в котором примут артисты арт-проекта «ТенорА XXI века», Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Олег Газманов и группа «Фабрика».
Большая дневная и вечерняя программы пройдут в Екатерининском парке. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра «Практика», театра спортивно-зрелищных выступлений «Каскадер» и других коллективов (начало в 13:00). В 19:00 на сцену выйдут звезды российской эстрады. Концерт продолжится до 22:00.
В 12:25 начнется праздник в зоне отдыха «Тропарёво». Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Затем выступят актеры Театра на Покровке, Московского государственного музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева, театра «Школа драматического искусства», театра «Содружество актеров Таганки», артист Василий Овсянников, артистка Любовь Исаева. Вечер продолжат Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук и певица Зара.
Поезд Победы отправляется с площади трех вокзалов
На площадях трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы». Так, на Рижском вокзале в 08:00 начнется концерт арт-группы Soprano Михаила Турецкого. В 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея.
На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы, в 14:00 состоится интерактивный киноконцерт. В 15:00 всех зрителей пригласят на выступление Показательного оркестра МЧС России, а через час, в 16:00, — на выступление «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano.
На Белорусском вокзале праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы в 10:00. В 18:00 перед москвичами и гостями города выступит Игорь Миркурбанов.
В 15:00 начнется шествие «Бессмертный полк». Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
А в 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы (посадка ветеранов и участников акции начнется в 09:00).
Праздник рядом с домом
Зрителей на праздничной программе ждут в районе Куркино. Выступления начнутся в 13:00. Откроет программу театральный центр «Вишневый сад». Далее планируются выступления Дамира Басырова, артистов русского духовного театра «Глас», культурного центра «Ивановский», коллектива «Русская душа», а также Родиона Газманова, Саши Санты, Кристины Орбакайте, Юлии Началовой, Этери Бериашвили и Алексея Воробьева.
В Солнцеве 9 мая концерт пройдет по адресу: улица Богданова, дом 19. Праздничные номера для зрителей подготовили театр «На Басманной», Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Виталий Козловский, коллективы «МосАрт», Геннадий Райфулин, участники проекта «Голос. Дети», финалистка проекта «Голос» Мари Карне, финалистка проекта «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева.
В поселении Вороновском на площади перед Домом культуры «Дружба» тоже пройдет концерт. Здесь выступят артисты культурного центра «Ивановский», их поддержат артисты столичных театров и известные певцы.
В 13:00, после трансляции парада, начнется концерт и в Зеленограде. В программе — выступления артиста Дамира Басырова и группы «Республика». После минуты молчания, в 19:00, на сцену выйдут эстрадные исполнители.