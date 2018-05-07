Пластический спектакль «Пока бьется сердце» представят в Ханты-Мансийске

Пластический спектакль «Пока бьется сердце» балетмейстера Евгении Исаковой покажут в КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске 20 мая.

Как сообщает UgraNow, роли исполнят артисты хореографических коллективов «Life in Motion» и «Элемент». Сочетание хореографии и драматического театра расскажет о простых жителях небольшой деревни с непростыми судьбами.

«Название спектакля говорит о том, что пока бьётся сердце, возможно всё. Люди продолжают жить дальше, храня в своих сердцах воспоминания о дорогих и близких им людях», — поделилась Евгения Исакова.