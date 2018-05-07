Актеры оренбургской музкомедии представят «Дубровского» в Казахстане

В рамках Дней Оренбуржья в Актюбинской области 18 мая пройдет показ мюзикла в постановке Кима Брейбурга «Дубровский» по одноименной повести Пушкина.

«Говорят, искусство — это тот особый мир, в котором нет противоречий. Тем более, в искусстве классическом. Поэтому выбор пал на классику, на Пушкина в творческом тандеме с Кимом Брейтбургом . У нас этот спектакль бьет аншлаговые рекорды, и я убеждена, что и зрителей Актобе мы также удивим», — объясняет такой выбор министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко

Мюзикл «Дубровский» будет интересен людям разных вкусов и поколений. Повествование истории отлично дополняется средствами современной музыки: зрителя удивит синтез R&B, рока, поп-музыки и неоклассики. Не оставит равнодушных хореография, сценическое действие и драматургия, в которой задействовано около 80 человек.

На постановки оренбургской музкомедии в Казахстане зрители всегда ходили с удовольствием. После 20-летнего перерыва оренбургские актеры снова выйдут на сцену в Актобе. Все благодаря Дням Оренбуржья, которые нацелены на укрепление культурных и деловых контактов между нашими странами.