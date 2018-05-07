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Актеры оренбургской музкомедии представят «Дубровского» в Казахстане
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Актеры оренбургской музкомедии представят «Дубровского» в Казахстане 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В рамках Дней Оренбуржья в Актюбинской области 18 мая пройдет показ мюзикла в постановке Кима Брейбурга «Дубровский» по одноименной повести Пушкина.
«Говорят, искусство — это тот особый мир, в котором нет противоречий. Тем более, в искусстве классическом. Поэтому выбор пал на классику, на Пушкина в творческом тандеме с Кимом Брейтбургом. У нас этот спектакль бьет аншлаговые рекорды, и я убеждена, что и зрителей Актобе мы также удивим», — объясняет такой выбор министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
Мюзикл «Дубровский» будет интересен людям разных вкусов и поколений. Повествование истории отлично дополняется средствами современной музыки: зрителя удивит синтез R&B, рока, поп-музыки и неоклассики. Не оставит равнодушных хореография, сценическое действие и драматургия, в которой задействовано около 80 человек.
На постановки оренбургской музкомедии в Казахстане зрители всегда ходили с удовольствием. После 20-летнего перерыва оренбургские актеры снова выйдут на сцену в Актобе. Все благодаря Дням Оренбуржья, которые нацелены на укрепление культурных и деловых контактов между нашими странами.
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