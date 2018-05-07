«Когда вокруг враги»: в Екатеринбурге поставят спектакль про подростков по повести Льва Толстого

В Екатеринбурге готовится к выходу спектакль «Отрочество» по пьесе драматурга Ярославы Пулинович . За его основу взята повесть Льва Толстого о жизни обычного российского ребёнка XIX века Николеньки. В произведении показан наиболее сложный для него период взросления — это переживание первой любви, непонимание окружающих и конфликты с миром.

Режиссёр спектакля — Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что история, которая разворачивается на сцене, будет рассказана современным языком и созвучна чувствам и переживаниям зрителя.

— Самым важным в этой инсценировке для меня была попытка передать состояние четырнадцатилетнего подростка. Показать грани взросления — острое желание быть любимым и в то же время чувство, что весь мир против тебя, — сказала E1.RU драматург Ярослава Пулинович. — В пьесе мне хотелось передать взгляд подростка, которому кажется, что вокруг враги, постоянно непонятно от чего хочется плакать.

Спектакль покажут 22, 24 мая и 21 июня на сцене Камерного театра. На сцену выйдут актеры ТЮЗа, Театра драмы, Камерного театра и Екатеринбургского театрального института.

В 2016 году Ярослава Пулинович совместно с бывшим директором ЦСД Натальей Санниковой создали новый театр, базирующийся в Ельцин-центре