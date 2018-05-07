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«Когда вокруг враги»: в Екатеринбурге поставят спектакль про подростков по повести Льва Толстого
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«Когда вокруг враги»: в Екатеринбурге поставят спектакль про подростков по повести Льва Толстого 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге готовится к выходу спектакль «Отрочество» по пьесе драматурга Ярославы Пулинович. За его основу взята повесть Льва Толстого о жизни обычного российского ребёнка XIX века Николеньки. В произведении показан наиболее сложный для него период взросления — это переживание первой любви, непонимание окружающих и конфликты с миром.
Режиссёр спектакля — Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что история, которая разворачивается на сцене, будет рассказана современным языком и созвучна чувствам и переживаниям зрителя.
— Самым важным в этой инсценировке для меня была попытка передать состояние четырнадцатилетнего подростка. Показать грани взросления — острое желание быть любимым и в то же время чувство, что весь мир против тебя, — сказала E1.RU драматург Ярослава Пулинович. — В пьесе мне хотелось передать взгляд подростка, которому кажется, что вокруг враги, постоянно непонятно от чего хочется плакать.
Спектакль покажут 22, 24 мая и 21 июня на сцене Камерного театра. На сцену выйдут актеры ТЮЗа, Театра драмы, Камерного театра и Екатеринбургского театрального института.
В 2016 году Ярослава Пулинович совместно с бывшим директором ЦСД Натальей Санниковой создали новый театр, базирующийся в Ельцин-центре.
Ярослава Пулинович родилась в 1987 году в Омске. В 2009-м окончила Екатеринбургский театральный институт, отделение драматургии, курс Николая Коляды. Многие ее пьесы становились финалистами театральных фестивалей.
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