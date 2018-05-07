Одинцовские сторонники показали ветеранам спектакль, посвященный блокаде Ленинграда

В этом году они привезли спектакль, посвящённый одной из самых страшных страниц прошедшей войны — блокаде Ленинграда. В театральном представлении были использованы отрывки из известных художественных фильмов, произведений драматургов, поэтов и композиторов, отражающих данный период Великой Отечественной войны, длившийся с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года — 871 день. В спектакль включены драматические сцены, отражающие реальные события тех дней, танцевальные и вокальные номера. Основной состав театральной труппы — это молодёжь, подростки и дети от пяти лет.

Заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президент благотворительного фонда «Счастье жизни» Ирина Гайворонская от лица подмосковных сторонников Партии со сцены поздравила ветеранов, офицеров и слушателей Академии Генштаба ВС РФ, присутствовавших на концерте, поблагодарила их за настоящую мужскую работу, которую все они ежедневно выполняли, выполняют и будут выполнять, восстанавливая мир, поддерживая целостность нашего большого государства, защищая границы своей великой Родины на ближних и дальних рубежах.

«Очень приятно и волнительно в преддверии величайшего для нашего народа праздника оказаться в таком месте, где просто физически ощущаются исходящие от людей сила и мужество, доблесть и отвага, где хранится и передаётся следующим поколениям выпускников историческая память о героических поступках и подвигах наших предков. Все присутствующие в зале — настоящие мужчины и герои, заслуживающие слов самой искренней благодарности со стороны всех граждан России», — отметила Ирина Гайворонская.

В свою очередь Военной академией Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, в лице Начальника, генерала-полковника Владимира Зарудницкого была выражена огромная благодарность гостям за спектакль и поздравления, вручены благодарственные грамоты коллективу театра-студии «Крылья», администрации Одинцовского муниципального района в лице его главы, секретаря местного отделения Партии Андрея Иванова, местному отделению и региональному координационному совету сторонников партии в лице заместителя председателя Ирины Гайворонской за активное участие в сохранении исторической памяти, за патриотическое воспитание молодого поколения граждан.

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