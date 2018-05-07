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В Крюково прошёл тур 21 открытого турнира по мини-футболу в возрастной группе ветераны 40 и 50 лет +
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В Крюково прошёл тур 21 открытого турнира по мини-футболу в возрастной группе ветераны 40 и 50 лет + 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
5 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастной группе ветераны 40 и 50 лет +.
Результаты игр тура.
Возрастная группа ветераны 40 лет+
МИЭТ (Вет) — Благовест 4-2  Пламя — РТК Граф 4-7  8 мая в финальных играх за 3-е место встречаются
Пламя — Благовест
9 мая в финальных играх за 1-е место встречаются
МИЭТ (вет.) — РТК Граф
Возрастная группа ветераны 50 лет+
Зеленоград — Субмикрон 5-3  Деды — Факел 6-5  8 мая в финальных играх за 3-е место встречаются
Субмикрон — Факел
9 мая в финальных играх за 1-е место встречаются
Зеленоград — Деды
Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)
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