В Крюково прошёл тур 21 открытого турнира по мини-футболу в возрастной группе ветераны 40 и 50 лет +

5 мая на дворовой спортивной площадке района Крюково (корп. 1535-1540) прошёл тур 21 традиционного открытого турнира по мини-футболу (5+5) «Кубок Победы» по возрастной группе ветераны 40 и 50 лет +.

Результаты игр тура.

Возрастная группа ветераны 40 лет+

МИЭТ (Вет) — Благовест 4-2 Пламя — РТК Граф 4-7 8 мая в финальных играх за 3-е место встречаются

Пламя — Благовест

9 мая в финальных играх за 1-е место встречаются

МИЭТ (вет.) — РТК Граф

Возрастная группа ветераны 50 лет+

Зеленоград — Субмикрон 5-3 Деды — Факел 6-5 8 мая в финальных играх за 3-е место встречаются

Субмикрон — Факел

9 мая в финальных играх за 1-е место встречаются

Зеленоград — Деды

Организаторы турнира «Кубок Победы» по мини-футболу федерация футбола города Зеленограда (президент Цыз А. В.) и ГБУ «ФАВОРИТ» (директор Сахнов М. А.)