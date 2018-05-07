Ещё
В московском театре «Эрмитаж» начался показ благотворительных спектаклей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В московском театре «Эрмитаж» начался показ благотворительных спектаклей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В московском театре «Эрмитаж» начался показ благотворительных спектаклей для представителей социально незащищенных категорий населения Москвы и области. Как сообщают организаторы, это стало возможным при поддержке фонда «САФМАР».
Первыми зрителями благотворительного спектакля «Цветик-семицветик» стали дети с инвалидностью и из многодетных семей. Показ следующих постановок будет приурочен к Дню Победы.
Всего же до конца 2018 года планируется провести 25 спектаклей, приглашения на которые бесплатно получат около 5 тысяч человек. Реализация благотворительной программы позволит приобщить к культурным ценностям широкий круг новых зрителей из числа социально незащищенных категорий населения.
РИА Новости: последние новости
Александринский театр отправляется на гастроли в Китай В РАМТ пройдет прощание с артистом Печниковым Большой театр кукол из Санкт-Петербурга выступит в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали2
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение