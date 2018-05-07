В московском театре «Эрмитаж» начался показ благотворительных спектаклей

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости . В московском театре «Эрмитаж» начался показ благотворительных спектаклей для представителей социально незащищенных категорий населения Москвы и области. Как сообщают организаторы, это стало возможным при поддержке фонда «САФМАР».

Первыми зрителями благотворительного спектакля «Цветик-семицветик» стали дети с инвалидностью и из многодетных семей. Показ следующих постановок будет приурочен к Дню Победы.

Всего же до конца 2018 года планируется провести 25 спектаклей, приглашения на которые бесплатно получат около 5 тысяч человек. Реализация благотворительной программы позволит приобщить к культурным ценностям широкий круг новых зрителей из числа социально незащищенных категорий населения.