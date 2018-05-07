Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В честь 73-й годовщины Победы оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича , написанную во время блокады Ленинграда.

Также на Фонтанной площади в течение дня пройдут концерты артистов эстрады, театра и кино. На Пушкинской набережной расположится выставка военной техники, на которой можно будет увидеть легендарные танк Т-34, «Катюшу» и еще более 15 единиц боевых машин.

В конце дня посетителей парка ждет большой салют. Первый залп запустят в 22:00.

В День Победы москвичей и гостей столицы ждет обширная развлекательная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая подготовили более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.

Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы. Ветеранов будут поздравлять в 27 парках культуры и отдыха. Для них будут играть духовые оркестры. Также горожанам покажут фильмы о войне, театральные постановки.

Так например, в честь праздника тематические выступления подготовили для горожан участники международного музыкального фестиваля «Московская весна a cappella».

Гости также смогут поучаствовать в танцевальных программах. Ожидается, что столичные парки в этот день посетят 2 миллиона человек.