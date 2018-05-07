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Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая
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Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая 

Москва24 37 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе парка.
"Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 году. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Георгия Свиридова", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
В честь 73-й годовщины Победы оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную во время блокады Ленинграда.
Также на Фонтанной площади в течение дня пройдут концерты артистов эстрады, театра и кино. На Пушкинской набережной расположится выставка военной техники, на которой можно будет увидеть легендарные танк Т-34, «Катюшу» и еще более 15 единиц боевых машин.
В конце дня посетителей парка ждет большой салют. Первый залп запустят в 22:00.
В День Победы москвичей и гостей столицы ждет обширная развлекательная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая подготовили более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.
Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы. Ветеранов будут поздравлять в 27 парках культуры и отдыха. Для них будут играть духовые оркестры. Также горожанам покажут фильмы о войне, театральные постановки.
Так например, в честь праздника тематические выступления подготовили для горожан участники международного музыкального фестиваля «Московская весна a cappella».
Гости также смогут поучаствовать в танцевальных программах. Ожидается, что столичные парки в этот день посетят 2 миллиона человек.
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