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Презентация книги Азария Плисецкого «Жизнь в балете»
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Презентация книги Азария Плисецкого «Жизнь в балете» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Презентацией книги Азария Плисецкого «Жизнь в балете» продолжил отель «Астория» цикл мероприятий The Late Afternoon Tea. Собраться на послеобеденный чай в «Астории» по поводу выхода книги о знаменитой балерине, написанной ее братом, было решено не случайно — легендарная Майя Плисецкая любила останавливаться в этом отеле.
В публичной беседе с главным редактором журнала «Сноб» Сергеем Николаевичем Азарий Михайлович рассказал о триумфе сестры на европейской сцене и представил редкие кадры семейной видеохроники, демонстрировавшейся впервые.
Мероприятие посетили писатель Ирина Оганова, галерист Анна Нова, глава департамента коммуникаций Эрмитажа Елена Гетманская и другие деятели культуры.
Фотограф: Илья Смирнов
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