19 мая в Зеленограде пройдет молодежный фестиваль

19 мая в 11.00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдет фестиваль «Молодежь и Зеленоград». Организаторы объявляют прием заявок от участников.

Фестиваль будет состоять из нескольких частей: выставки молодежных объединений, презентаций социально значимых проектов и культурной программы. В рамках молодежного фестиваля будут работать несколько площадок:

— площадка «ЗелАрбат» — если ты любишь музыку, театр и поэзию, то прими участие как зритель или исполнитель;

— площадка «Для себя и для города» — если есть, что сказать или сделать для улучшения окружающего мира, или тебе нужна поддержка города и бизнеса для своего проекта;

— площадка «Работа летом» — если хочешь работать летом;

— площадка «Наш Зеленоград» — если любишь подарки и призы, то есть шанс получить их от организаций, работающих с молодежью.

На фестивале зрителей ждет много приятных сюрпризов.

Справки можно получить по телефону 8 (985) 920-64-26. Также подробная информация публикуется на страничке фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Стать участником фестиваля «Молодежь и город» можно, отправив заявку на электронную почту: incafe@list.ru.

Фестиваль проводится с 2001 года на разных площадках города. В этом году пройдет в Культурном центре «Зеленоград». Организатор — региональное общественное движение в защиту семьи «Медиана».

К участию приглашают как коммерческие, так и общественные проекты и организации самых разных направлений: деловые, спортивные, образовательные, культурные, политические, экологические. Главное условие — работа с молодежью. Также для участия в культурной программе приглашаются фотографы, художники, музыканты, лекторы, танцевальные и спортивные студии, поэты и другие.