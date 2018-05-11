Ещё
19 мая в Зеленограде состоится фестиваль «Молодёжь и город 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

19 мая в Зеленограде состоится фестиваль «Молодёжь и город 2018» 

Старое Крюково 28 минут назад
Фото: Старое Крюково
Уже ставший традиционным для Зеленограда молодёжный форум «Фестиваль „Молодёжь и Город“ является отличной площадкой не только для молодых людей, которые получают шанс продемонстрировать все грани своего творчества, свои идеи и задумки по улучшению жизни вокруг.
В текущем году мероприятие пройдёт 19 мая в КЦ „Зеленоград“. Формат несколько изменён, он будет направлен на активное взаимодействие жителей, в первую очередь молодого населения, с организациями, предприятиями, индивидуальных предпринимателей, учебных заведений и общественных объединений округа.
Для того, чтобы принять участие в фестивале, вам необходимо заполнить заявку, форма которой размещена на странице ВКонтакте, или написать письмо в свободной форме с вашими пожеланиями на e-mail.
Будем рады всех видеть, и сделать максимум для того, чтобы ВАМ было интересно и полезно участие в фестивале „МиГ 2018“.
Старое Крюково: последние новости
Зеленоградцев приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры В зеленоградском «Творческом лицее» стартовал фестиваль «Семья – сердце России!» В Москве начали принимать работы на детский творческий конкурс «Полицейский Дядя Степа»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители67
Что стало с Мариной Влади6
У Любови Толкалиной начался страстный роман32
Худшая группа в истории устроит шоу в России3
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х10
Видео
03:14
Выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
03:47
Худшая группа в истории устроит шоу в России
Концерты
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение