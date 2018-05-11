19 мая в Зеленограде состоится фестиваль «Молодёжь и город 2018»

Уже ставший традиционным для Зеленограда молодёжный форум «Фестиваль „Молодёжь и Город“ является отличной площадкой не только для молодых людей, которые получают шанс продемонстрировать все грани своего творчества, свои идеи и задумки по улучшению жизни вокруг.

В текущем году мероприятие пройдёт 19 мая в КЦ „Зеленоград“. Формат несколько изменён, он будет направлен на активное взаимодействие жителей, в первую очередь молодого населения, с организациями, предприятиями, индивидуальных предпринимателей, учебных заведений и общественных объединений округа.

Для того, чтобы принять участие в фестивале, вам необходимо заполнить заявку, форма которой размещена на странице ВКонтакте, или написать письмо в свободной форме с вашими пожеланиями на e-mail.

Будем рады всех видеть, и сделать максимум для того, чтобы ВАМ было интересно и полезно участие в фестивале „МиГ 2018“.