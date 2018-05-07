Ещё
Уже 5,5 млн человек посетили площадки фестиваля «Московская весна a cappella»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уже 5,5 млн человек посетили площадки фестиваля «Московская весна a cappella» 

РИАМО 8 минут назад
Фото: РИАМО
Порядка 5,5 миллионов человек посетили площадки фестиваля «Московская весна a cappella» в столице с момента его открытия 27 апреля, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Второй фестиваль «Московская весна a cappella» проходит с 27 апреля по 9 мая на 61 городской площадке, которые расположены не только в привычных местах — на улицах и площадях, но и на крышах, балконах, городских лестницах, в парках и скверах.
«По состоянию на 7 мая фестиваль уже посетили 5,5 миллионов человек. Помимо музыкальных выступлений, программа фестиваля включает 1633 творческих, кулинарных мастер-класса и интерактивные программы, 2340 спортивных игр и активностей», — говорится в сообщении.
На Тверской площади открыты детская вокальная школа, школа танцев и музыкальный клуб иностранных языков. В Камергерском переулке работает необычная «Музыкальная кулинарная студия», где всех желающих учат готовить любимые блюда великих композиторов.
На многих площадках открыты творческие мастерские, где юные гости могут попробовать сделать своими руками различные музыкальные инструменты. Уроки битбокса можно взять на Тверском бульваре и в Зеленограде. Освоить азы электронной музыки и диджеинга — на Старом Арбате. На Новопесчаной улице любители танцев могут выучить основные движения танца джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.
Также для гостей фестиваля организовано 20 бесплатных экскурсий, посвященных музыкальной жизни Москвы. Участникам познавательных прогулок рассказывают о знаменитых композиторах и музыкантах города — Петре Чайковском, Федоре Шаляпине, Николае Римском-Корсакове, Муслиме Маго­маеве, а также о музыкальных предпочтениях москвичей, легендарных песнях и многом другом.
Как и в прошлом году, 8 и 9 мая на площадках фестиваля пройдет специальная программа ко Дню Победы, которая состоит из более чем 100 театральных, литературных и музыкальных мероприятий с участием участников конкурса «Московская весна a cappella» и популярных эстрадных исполнителей.
В фестивале «Московская весна a cappella» принимают участие 192 предприятия торговли и 90 ресторанов. В торговых шале гости могут приобрести музыкальные инструменты, флористические композиции, старинные ноты, ретропластинки и другие тематические товары. Для фестиваля рестораны подготовили специальное весеннее меню.
РИАМО: последние новости
В День Победы Музей Зеленограда развернет выставку «9 дней у станции Крюково» Зеленоградский Творческий лицей проводит окружной фестиваль творческих семей КЦ «Доброволец» приглашает на мастер-классы, посвященные Дню Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали5
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу34
Как снимали самую эротическую сцену советского кино2
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение