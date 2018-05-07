Уже 5,5 млн человек посетили площадки фестиваля «Московская весна a cappella»

Порядка 5,5 миллионов человек посетили площадки фестиваля «Московская весна a cappella» в столице с момента его открытия 27 апреля, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

Второй фестиваль «Московская весна a cappella» проходит с 27 апреля по 9 мая на 61 городской площадке, которые расположены не только в привычных местах — на улицах и площадях, но и на крышах, балконах, городских лестницах, в парках и скверах.

«По состоянию на 7 мая фестиваль уже посетили 5,5 миллионов человек. Помимо музыкальных выступлений, программа фестиваля включает 1633 творческих, кулинарных мастер-класса и интерактивные программы, 2340 спортивных игр и активностей», — говорится в сообщении.

На Тверской площади открыты детская вокальная школа, школа танцев и музыкальный клуб иностранных языков. В Камергерском переулке работает необычная «Музыкальная кулинарная студия», где всех желающих учат готовить любимые блюда великих композиторов.

На многих площадках открыты творческие мастерские, где юные гости могут попробовать сделать своими руками различные музыкальные инструменты. Уроки битбокса можно взять на Тверском бульваре и в Зеленограде. Освоить азы электронной музыки и диджеинга — на Старом Арбате. На Новопесчаной улице любители танцев могут выучить основные движения танца джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.

Как и в прошлом году, 8 и 9 мая на площадках фестиваля пройдет специальная программа ко Дню Победы, которая состоит из более чем 100 театральных, литературных и музыкальных мероприятий с участием участников конкурса «Московская весна a cappella» и популярных эстрадных исполнителей.

В фестивале «Московская весна a cappella» принимают участие 192 предприятия торговли и 90 ресторанов. В торговых шале гости могут приобрести музыкальные инструменты, флористические композиции, старинные ноты, ретропластинки и другие тематические товары. Для фестиваля рестораны подготовили специальное весеннее меню.