Получите билеты в Cirque du Soleil! Учавствуйте в конкурсе от Атлант-М Тушино

Спешите принять участие в конкурсе от Атлант-М Тушино и выиграть пару билетов на легендарный Cirque du Soleil! Ведь #цирк — это всегда яркие впечатления, веселые сюрпризы и ожидание чего-то необычного и нового! Как получить билеты? Всё просто! Разместите у себя на странице в Instagram до 12 мая 2018г. самую оригинальную, смелую и яркую фотографию со своей SKODA и получите билеты на представление CirqueduSoleil, которое состоится 19 мая! Необходимо быть подписанным на наш аккаунт @skoda_tushino, отметить нас на фото и поставить тег #atlantdusoleil. По нему мы присвоим Вашему фото порядковый номер. Призовой фонд — 2 билета на Cirque du Soleil на два лица каждый. Сроки проведения конкурса — до 12.05.2018 г. включительно. Определение победителей — 14.05.2018 г. Победителей будет два! Первого — мы определим генератором случайных чисел в сторис, а второго выберем командой руководителей ДЦ Атлант-М Тушино. Дерзайте!

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11