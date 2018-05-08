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Получите билеты в Cirque du Soleil! Учавствуйте в конкурсе от Атлант-М Тушино
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Получите билеты в Cirque du Soleil! Учавствуйте в конкурсе от Атлант-М Тушино 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Спешите принять участие в конкурсе от Атлант-М Тушино и выиграть пару билетов на легендарный Cirque du Soleil! Ведь #цирк — это всегда яркие впечатления, веселые сюрпризы и ожидание чего-то необычного и нового! Как получить билеты? Всё просто! Разместите у себя на странице в Instagram до 12 мая 2018г. самую оригинальную, смелую и яркую фотографию со своей SKODA и получите билеты на представление CirqueduSoleil, которое состоится 19 мая! Необходимо быть подписанным на наш аккаунт @skoda_tushino, отметить нас на фото и поставить тег #atlantdusoleil. По нему мы присвоим Вашему фото порядковый номер. Призовой фонд — 2 билета на Cirque du Soleil на два лица каждый. Сроки проведения конкурса — до 12.05.2018 г. включительно. Определение победителей — 14.05.2018 г. Победителей будет два! Первого — мы определим генератором случайных чисел в сторис, а второго выберем командой руководителей ДЦ Атлант-М Тушино. Дерзайте!
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11
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