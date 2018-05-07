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Ученики школы №654 в Текстильщиках поставили два спектакля
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Ученики школы №654 в Текстильщиках поставили два спектакля 

Управа района Текстильщики 30 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №654 имени Фридмана показали в учебном корпусе №2 спектакли «Горе от ума» и «Ревизор». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Отличные костюмы и прекрасная игра никого не оставили равнодушным. Хотя молодые актеры своей самоотверженной игрой и перенесли нас во времена Грибоедова и Гоголя, но все мы увидели, что проблемы, поднятые в классической литературе, и сейчас являются актуальными и злободневными, — заметил сотрудник школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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