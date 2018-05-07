Творческую программу представят 9 мая в культурном центре неподалеку от Дмитровского

В Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района 9 мая состоится показ театральной постановки «Память сердца», а также пройдет концерт «У войны не детское лицо».

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«В 12.30 начнется театрально-концертная программа от творческих коллективов Культурного центра «Онежский» «У войны не детское лицо». С 14.00 будет проходить показ литературно-музыкального спектакля «Память сердца», — говорится в материале пресс-службы.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, дом 25. (мю)