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Творческую программу представят 9 мая в культурном центре неподалеку от Дмитровского
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Творческую программу представят 9 мая в культурном центре неподалеку от Дмитровского 

Управа района Дмитровский города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Культурном центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского района 9 мая состоится показ театральной постановки «Память сердца», а также пройдет концерт «У войны не детское лицо».
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«В 12.30 начнется театрально-концертная программа от творческих коллективов Культурного центра «Онежский» «У войны не детское лицо». С 14.00 будет проходить показ литературно-музыкального спектакля «Память сердца», — говорится в материале пресс-службы.
Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, дом 25. (мю)
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