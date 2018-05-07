В начале июня в Воронеже пройдет трайбл-фестиваль

Танцевальная компания Tribal Dance проведет целый фестиваль танца трайбл в Воронеже.

Трайбл — это направление танцев, совмещающее в себе восточную, египетскую и индийскую культуру и даже намеки на фламенко. Танцовщицы на сцене синхронно импровизируют, сам процесс создания танца разворачивается на глазах у зрителя.

Tribal Dance уже показали воронежцам немало своих постановок. К 2 июня они готовят спектакль-концерт «Земля — Небо», который покажут на сцене Никитинского театра. А 3 июня пройдут мастер-классы по Tribal Fusion от танцовщиц Анастасии Минашкиной и Дарьи Бойко

Закончится фестиваль трайбл-вечеринкой в клубе «Дон Милонгеро». Подробнее о событии — в группе в соцсети.