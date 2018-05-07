Ещё
В начале июня в Воронеже пройдет трайбл-фестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В начале июня в Воронеже пройдет трайбл-фестиваль 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Танцевальная компания Tribal Dance проведет целый фестиваль танца трайбл в Воронеже.
Трайбл — это направление танцев, совмещающее в себе восточную, египетскую и индийскую культуру и даже намеки на фламенко. Танцовщицы на сцене синхронно импровизируют, сам процесс создания танца разворачивается на глазах у зрителя.
Tribal Dance уже показали воронежцам немало своих постановок. К 2 июня они готовят спектакль-концерт «Земля — Небо», который покажут на сцене Никитинского театра. А 3 июня пройдут мастер-классы по Tribal Fusion от танцовщиц Анастасии Минашкиной и Дарьи Бойко.
Закончится фестиваль трайбл-вечеринкой в клубе «Дон Милонгеро». Подробнее о событии — в группе в соцсети.
АиФ: последние новости
Уикенд 5-6 мая в Воронеже: открытие колеса обозрения и песни о войне Как присоединиться к «Бессмертному полку» 2018 в Воронеже? В Воронежском драмтеатре в третий раз пройдет семинар-лаборатория СИТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали2
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение