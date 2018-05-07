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В Сочи изменят схему движения транспорта из-за «Кинотавра»
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В Сочи изменят схему движения транспорта из-за «Кинотавра» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Живая Кубань
В Сочи изменят схему движения транспорта из-за проведения фестиваля «Кинотавр», сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В 20:00 26 мая на площади Зимнего театра временно закроют проезд. Ограничение будет действовать до 18:00 13 июня.
2 и 10 июня с 15:00 до 00:00 закроют движение по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе. В это время по улице Черноморской будет организовано двустороннее движение от площади Зимнего театра до пересечения с улицей Южной.
«Кинотавр» в 2018 году пройдёт с 3 по 10 июня.
Ранее сообщалось, что лента российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое станет фильмом открытия на «Кинотавре».
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