В Сочи изменят схему движения транспорта из-за «Кинотавра»

В Сочи изменят схему движения транспорта из-за проведения фестиваля «Кинотавр», сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В 20:00 26 мая на площади Зимнего театра временно закроют проезд. Ограничение будет действовать до 18:00 13 июня.

2 и 10 июня с 15:00 до 00:00 закроют движение по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе. В это время по улице Черноморской будет организовано двустороннее движение от площади Зимнего театра до пересечения с улицей Южной.

«Кинотавр» в 2018 году пройдёт с 3 по 10 июня.