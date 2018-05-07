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В Сочи в дни «Кинотавра» изменят схему движения транспорта
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В Сочи в дни «Кинотавра» изменят схему движения транспорта 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. В олимпийской столице в дни проведения кинофестиваля «Кинотавр» изменится схема движения автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Мероприятие официально проходит со 2 по 10 июня. Однако еще до старта фестиваля в движение автомобильного транспорта будут внесены изменения: так, с 20:00 26 мая по 18:00 вечера 13 июня будет ограничено движение транспорта на площади Зимнего театра.
Кроме того, со 2 по 10 июня движение будет ограничено с 15:00 до полуночи на участке улицы Театральной до пересечения с улицей им. Орджоникидзе.
Также 2 и 10 июня с 15:00 часов до 00:00 будет организованно двустороннее движение транспорта по улице Черноморской от площади Зимнего театра до пересечения с улицей Южной.
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