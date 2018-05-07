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Ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов
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Ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 мая 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе «Синяевские высоты» состоялась торжественная церемония захоронения останков советских солдат и офицеров, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ на территории Ленинградской области.
Отдать последние почести защитникам Ленинграда прибыли ветераны транспортной милиции, члены Межрегионального координационного Совета ветеранов УТ МВД России по СЗФО.
Во время торжественного мероприятия собравшиеся посетили мемориал Славы и доблести русских воинов в годы Великой Отечественной войны.
На Синявинских высотах в самые тяжелые для нашей страны годы войны развернулись ожесточенные и кровопролитные бои. Немецкая армия создала на них мощную оборонительную систему, с нее корректировался огонь артиллерии по знаменитой «Дороге жизни». Полностью Синявинские высоты были освобождены только в 1944 году. За все время кровопролитных сражений погибли свыше 360 тысяч человек.
После возложения цветов и венков к мемориалу, все участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.
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