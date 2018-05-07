Дроны, экраны и «Текст» Глуховского: самый дорогой спектакль весны

Как поставить спектакль по книге, где 80% событий происходят на экране смартфона? Вооружить телефонами людей в черном и транслировать то, что они снимают, на большие экраны; внедрить туда, собственно, текст; запустить дронов.

«Текст» Глуховского Диденко нашел еще летом в книжном обзоре на «Медузе». Материал показался подходящим для кино, вспоминает режиссер:

Максим Диденко режиссер «Мы не были знакомы, я ему написал в Facebook. Он сказал, что экранизация уже забукирована, там огромная очередь из продюсеров и кинорежиссеров и, так как я дебютант и вообще непонятно кто, я совершенно в этот список не попадаю. Он сказал: можем обсудить театральную версию. Но он, по-моему, не понял, кто я такой. А я, на самом деле, ничего не читал у него: ни „Метро“, ни „Будущее“, ни одно произведение. Интерес к современной русской литературе у меня был пониженный. Я читал в основном нон-фикшн. В принципе, художественная литература перестала меня интересовать. Я, честно сказать, пал духом, потому что я именно хотел сделать кино. Стал думать, как сделать это в театре, кому это предложить, кому это может быть нужно».

Дальше Диденко предложил «Текст» театральному продюсеру Леониду Роберману , который был готов ставить с режиссером едва ли не все что угодно. Роберман в интервью Business FM признался, что роман ему неожиданно понравился:

Леонид Роберман продюсер, гендиректор театрального агентства «Арт-Партнер XXI» «Я фамилию эту не слышал — Глуховский , но я почему-то отправил секретаря за книгой. Они привезла эту книгу, она стоила 750 рублей — мне это тоже не понравилось: книга не должна так дорого стоить. Она принесла мне эту книгу, я ее открыл и читал очень долго. Я наслаждался. Я встретился с Дмитрием Глуховским, сказал: „Я хочу это делать“. Но он сказал: „Ну, уже многие хотят, Звягинцев там…“ Я говорю: „Да, вы знаете, многие хотят, но я буду делать“. Он говорит: „Ну, давайте, делайте, а деньги у вас есть?“ Бюджет у нас большой. Когда мы с художественным руководителем театра Олегом Меньшиковым посчитали бюджет, он оказался 28 млн рублей. Это была исходная цифра».

Билеты на майские показы «Текста» стоят от 300 до 5 тысяч рублей. В сентябре ценник будет гораздо выше — около 7-10 тысяч рублей. Создатели рассчитывают выйти в прибыль.