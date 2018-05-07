«Украденное солнце» сталинградского детства: в Волгограде показали уникальный спектакль-реквием

В глубины военного времени погружает эмоциональный тон рассказчиков. Детская звонкая речь, обыденно повествующая о самых страшных моментах своей жизни, становится яркой деталью спектакля. Светомузыкальное оформление придаёт постановке образности. Тревожно звучат сирены. На каком-то сверхгенетическом уровне понимаешь, что эти звуки — символ тончайшей грани между жизнью и смертью. Моргающий красный свет, окутывающий весь зрительный зал, безусловно — символ крови — добавляет ужаса происходящему на сцене. Рёв истребителей смолкает, наступает тишина, а потом внезапно раздаётся взрыв. И вот ты уже сам — маленький ребенок, оказываешься там, внизу, в темном сыром подвале, и испуганно закрываешь ладошкой сердце. Осторожно, в тоскливой надежде выглядываешь на улицу, где за клубами дыма еще не понятно, живы или нет люди, которые так близки тебе и так остро необходимы именно сейчас… Фото: Артём Артемьев

Немного отойдя от переживаний, ты понимаешь, что перед тобой — блестящая режиссерская работа. Идея рассказать о Сталинградской битве глазами детей, проживавших каждый миг тех ужасных дней в настоящем аду, бесценна. Вряд ли можно рассказать о том времени сильнее.

По словам Андрея Зуева, директора Волгоградского музыкально-драматического Казачьего театра, у данной постановки есть большая и глубокая по своей значимости цель — рассказать волгоградцам, в особенности молодому поколению, о событиях тех страшных лет, о невероятном детском подвиге, в очередной раз предъявить его бесценность и святость.

"Спектакль «Украденное солнце» особенный. Это художественно-документальная повесть, основанная на письмах маленьких сталинградцев, которые своими детскими глазами видели весь ужас войны, огонь полыхающего Сталинграда. На их глазах погибали любимые мамы, на руках у них умирали братья и сестры. Они встречались с фашистами, находились каждый миг на краю, между жизнью и смертью. Эти люди оставили нам память в виде дневниковых записей, которые и легли в основу сюжета нашего спектакля. Украденное солнце, картинка Корнея Чуковского , взята не случайно: нацизм украл детство у наших маленьких сталинградцев. Об этом также напоминает памятный ансамбль, который установлен сегодня у железнодорожного вокзала Волгограда. Это памятник стал символом разрушенного Сталинграда, недаром его так часто показывают в военных хрониках. Андрей Зуев . Фото: Артём Артемьев

Но суть в том, что этот спектакль все-таки жизнеутверждающий — маленькие дети, несмотря на ужас происходящего, радовались окружающим мелочам, крошке хлеба, тому, что мама вернулась с улицы живой, тряпичной кукле…. Эта история рассказывает о том, с какой величайшей силой маленькие люди ждали победу. Очень много материала было исследовано, а сам спектакль поставлен ярким режиссерским языком. Особенность сегодняшней постановки — спектакль будет показан для незрячих волгоградцев и жителей области".

Стоит отметить, что в театральной среде города Волгоградский музыкально-драматический Казачий театр выделяется тем, что в нём регулярно проводится социально-направленная работа. Показы для особенных зрителей, инвалидов-колясочников, слабовидящих и незрячих становятся здесь хорошей традицией. Полгода назад на сцене театра во взаимодействии с региональным отделением Всероссийского общества слепых был показан спектакль «В пылающей тьме», повествующий об особенностях жизни незрячих. Тогда же в нескольких показах принимала участие непрофессиональная незрячая артистка.

Но если в прошлый раз тифлокомментирование, сопровождающее спектакль, было любительским, то в этот раз его провела специалист. Наталья Пряникова, заведующая обслуживанием Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых, в феврале этого года прошла специальные курсы в Институте подготовки специалистов для Всероссийского общества слепых. Наталья Пряникова. Фото: Артём Артемьев

"Тифлокомментирование — это целая система, обуславливающая процесс восприятия незрячими пространства или действия с помощью словесных пояснений. Данная процедура имеет специальное название «горячее комментирование». Она предусматривает оперативное реагирование на происходящее на сцене действие. В Москве сейчас успешно развивается концепция «Театр для всех». Ее воплощает Московский губернский театр Сергея Безрукова. Тифлокомментированию там учатся несколько месяцев перед спектаклем. Но у нас в Волгограде все делается значительно быстрее, в течение месяца. Необходимы богатый словарный запас, правильная русская речь и умение быстро ориентироваться в ситуации. Я стараюсь, и надеюсь, что получается. Что касается оборудования, то есть надежда, что благотворительный фонд Алишера Усманова осенью этого года нам его подарит. Мы очень ждем".

Помощь такого аудио-сопровождения, позволяющего понимать, что происходит на сцене, слабовидящие зрители Волгограда оценили крайне положительно.

Татьяна Перекупко, незрячая жительница г. Волгограда: «На спектакле я впервые. Впечатления замечательные, честно говоря, отсутствие зрения совершенно не мешает. А тифлокомментарии очень помогают понять, что же происходит на сцене. Окунулась полностью в атмосферу войны, в то страшное время. Сердце сжималось. Большое спасибо театру за приглашение, за те эмоции, которые я сегодня получила. Это, конечно, очень много значит — настоящий спектакль, живые эмоции, не сравнить с просмотром телевизора». Татьяна Перекупко. Фото: Артём Артемьев

Алексей Малинин , слабовидящий житель г. Волжского, (Всероссийское общество слепых, Волгоградская региональная организация) отметил, что слабовидящие и незрячие, в целом люди с особенностями, больше других нуждаются в целительных свойствах искусства: «Мне позвонили с общества, пригласили, я с удовольствием согласился. Спектакль очень хороший, актуальный в преддверии 9 мая. Актеры замечательно играли, эмоционально, полностью вжились в свои роли. Тифлокомментирование очень помогает визуализировать то, что происходит на сцене. В Волгограде, к сожалению, я больше нигде на подобного рода спектаклях не бывал. Только в Москве. Очень хотелось бы, чтобы государство обратило на эту часть нашей жизни внимание. Культуры очень не хватает, честно говоря, а ведь она, как совершенно справедливо говорится в финале спектакля, очень важна. Война временна, а культура — навсегда». Алексей Малинин. Фото: Артём Артемьев

Своим мнением о тифлокомментировании и о самой постановке с «Ревизором.ru» поделился и Сергей Филишкевич, член Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда»:

"Сценарий великолепный. Но есть моменты, к которым даже не знаешь, как относиться. Настолько они выворачивают человеческую сущность. Сцена, когда женщина топит нескольких детей, спасая при этом одного своего, надолго останется в памяти. Страшная сцена. Но это то, что было в военные годы, от этого никуда не деться. Спектакль можно понять и при обычном прослушивании. Но насколько сильно его обогатило тифлокомментирование! Стало даже немного грустно от того, как много мы, незрячие, теряем… Спасибо огромное за качественную работу Наталье Пряниковой, она была крайне профессиональна, оставляя при комментировании картину образов индивидуальной для восприятия. Это дорогого стоит". Сергей Филишкевич. Фото: Артём Артемьев

Потрясающий во всех смыслах спектакль Казачьего театра уже занял достойное место в репертуаре одной из самых популярных творческих площадок Волгограда. А уже 8 и 9 мая специально к празднованию Дня Победы и Юбилею Сталинградской битвы в рамках гастрольного тура он будет показан в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

Информационный интернет-портал о культуре в России и за рубежом «Ревизор.ru» желает успеха постановке, творческих побед талантливому коллективу и дальнейшего процветания Волгоградскому музыкально-драматическому Казачьему театру.