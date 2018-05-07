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«Неизвестного» Шекспира открыли для себя юные жители Коптева
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«Неизвестного» Шекспира открыли для себя юные жители Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Литературная встреча и концерт «Неизвестный Шекспир», посвященные жизни и творчеству знаменитого драматурга, состоялись в школе № 1679 Коптева 27 апреля. Об этом сообщил один из устроителей.
— На концерте детям рассказали о жизни этого талантливейшего человека; прозвучали песни, сонеты, был показан отрывок из спектакля «Гамлет», а также отрывки из кинофильма «Ромео и Джульетта» и мультипликационного фильма «Цезарь». Надеемся, что пробудили у ребят интерес к английским поэтам, — сообщили в администрации школы.
В мероприятии участвовали воспитанники вторых, четвертых, седьмых и десятых классов школы. (жм)
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