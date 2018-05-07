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Андрей Могучий рассказал об актёре и режиссёре Юрии Томошевском
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Андрей Могучий рассказал об актёре и режиссёре Юрии Томошевском 

RT на русском 1 час назад
«Я Юру знал хорошо. Мы с ним очень много общались, потому что в одно время строили театры», — заявил он.
Чёткий художественный вкус и ракурс Томошевского во многом определяли его личность, считает Могучий.
Как добавил режиссёр, ему очень обидно из-за «исчезновения Томошевского с активной театральной карты Петербурга».
Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.
В апреле НСН сообщала, что в московском парке «Зарядье» планируется установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.
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