Что смотреть на фестивале «Звезды белых ночей»-2018? 

За билетами на оперы «Фальстаф» и «Царская невеста» в Мариинском театре — две главные премьеры «Звезд белых ночей» — нужно охотиться уже сейчас. А еще в программе главного фестиваля Петербурга — выступление мировой звезды Сони Йончевой и гастроли Дрезденской капеллы.
Пузатый пройдоха, скабрезник и ловелас, обаятельный сэр Джон Фальстаф — таков главный герой долгожданной оперной премьеры, которой 23 мая откроется фестиваль «Звезды белых ночей». Свою последнюю оперу Верди написал в 80 лет, и это поразительный пример не только творческого долголетия, но и способности на старости лет менять стиль сообразно новым веяниям. Поздний Верди — это изощренные вокальные ансамбли, где восемь героев поют одновременно, и каждый по-разному и о своем, это блестящий оркестр, пластичная музыкальная декламация, вобравшая в себя и опыт Вагнера, и находки французской оперы. И еще «Фальстаф» — это веселая опера на отличный литературный текст. Опытный либреттист, друг и ученик Верди, композитор Арриго Бойто мастерски скрестил комедийную интригу из «Виндзорских проказниц» Шекспира с отрывками из английских исторических хроник.
«Фальстафа» Валерию Гергиеву предложил итальянский режиссер Андреа Де Роза, удачно дебютировавший в Мариинском два года назад с другой оперой Верди — «Симон Бокканегра». До того он занимался похождениями Фальстафа на драматической сцене и в Петербурге начал с певцами как с драматическими актерами — с читки либретто, разъясняя особенности английского юмора, ставшего итальянским. В опере много речитативов, и режиссеру важно, чтобы они были спеты осмысленно.
Главная идея Де Розы: неудачливый донжуан Фальстаф — остряк, но не шут, не комический недотепа, которого проучили уважаемые дамы, а циничный умник, любящий жизнь, и раз ему нужны деньги, почему бы не заставить раскошелиться богатеньких знакомых и их мужей? В качестве образца Де Роза советует смотреть знаменитый фильм Орсона Уэллса «Полуночные колокола», где в роли хвастуна Фальстафа снялся сам американский режиссер (за эту работу он стал лучшим актером в Каннах и получил Гран-при фестиваля). В картине Уэллса подробно и красочно показана таверна, где прожигает жизнь Фальстаф, — притягательное для отпрысков из благородных семей «дно общества» с проститутками и ворами. Для Де Розы актуален вопрос, как далеко на сцене академического оперного театра можно зайти в изображении этих «низов»: можно ли, например, щипать девушек из миманса за грудь и шлепать их по попам?
Готовит «Фальстафа» итальянская команда. Художник-постановщик Симоне Маннино оформлял спектакли в палермском театре Массимо. Алессандро Лаи, художник по костюмам, уже знаком петербургской публике по «Бокканегре». Он склонен к «историческим» костюмам, к длинным юбкам, шлейфам и плащам из роскошных тканей.
Репетируют оперу шесть (!) составов, в том числе ведущие солисты труппы: Роман Бурденко, Владислав Сулимский (вероятно, они будут петь Фальстафа на премьерных спектаклях), Татьяна Сержан, Лариса Дядькова, Дмитрий Воропаев, Екатерина Сергеева, Гелена Гаскарова, Мигран Агаджанян, Виктор Коротич, Ольга Пудова, Андрей Попов, Александр Михайлов и другие. На «Фальстафа» у театра большие планы — он уже включен в абонементы следующего сезона.
Второй премьерой фестиваля в конце июня будет «Царская невеста». Ставить одну из наиболее любимых публикой опер Римского-Корсакова театр также предложил проверенным мастерам. Для художников Александра Орлова и Ирины Чередниковой это будет седьмой спектакль в Мариинском («Левша», «Онегин», «Пиковая дама», «Рождественская сказка» и другие). А с драматическим режиссером Александром Кузиным они впервые работали в прошлом году, когда готовили оперу Щедрина «Не только любовь». Это был очень удачный спектакль, где минималистские декорации Орлова, праздничные «малевичевские» крестьянские костюмы Чередниковой и срежиссированное Кузиным до мелочей поведение героев-колхозников покорили слушателей. В декорациях «Царской» узнаются фирменные черты стиля Орлова, он сужает и расширяет огромное сценическое пространство Мариинского-2 большими цветными плоскостями — красными, черными, белыми. Чем кровавее становится история и тягостнее власть опричнины, тем меньше остается на сцене пространства для жизни. Можно ожидать, что историю юной красавицы Марфы Собакиной, выбранной Иваном Грозным себе в невесты, трагическую смерть ее жениха, неразделенное чувство к Марфе опричника Григория Грязного и месть оставленной им Любаши Александр Кузин решит «по-станиславски».
Кроме того, 25 мая впервые в Петербурге выступит Дрезденская капелла под управлением ученика Герберта фон Караяна Кристиана Тилеманна. В программе — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Листа, солирует Денис Мацуев.
Как нам стало известно, в «Тоске» 7 июня заглавную партию споет Соня Йончева, одно из ведущих сопрано мира. Дирижировать будет Валерий Гергиев.
Фестиваль «Звезды белых ночей» с 23 мая по конец июля. О подробностях программы объявят в ближайшее время.
Текст: Елена Семенова
Фото: sonyayoncheva.com (Nathalie Gabay), архивы пресс-служб