Что смотреть на фестивале «Звезды белых ночей»-2018?

За билетами на оперы «Фальстаф» и «Царская невеста» в Мариинском театре — две главные премьеры «Звезд белых ночей» — нужно охотиться уже сейчас. А еще в программе главного фестиваля Петербурга — выступление мировой звезды Сони Йончевой и гастроли Дрезденской капеллы.

Пузатый пройдоха, скабрезник и ловелас, обаятельный сэр Джон Фальстаф — таков главный герой долгожданной оперной премьеры, которой 23 мая откроется фестиваль «Звезды белых ночей». Свою последнюю оперу Верди написал в 80 лет, и это поразительный пример не только творческого долголетия, но и способности на старости лет менять стиль сообразно новым веяниям. Поздний Верди — это изощренные вокальные ансамбли, где восемь героев поют одновременно, и каждый по-разному и о своем, это блестящий оркестр, пластичная музыкальная декламация, вобравшая в себя и опыт Вагнера, и находки французской оперы. И еще «Фальстаф» — это веселая опера на отличный литературный текст. Опытный либреттист, друг и ученик Верди, композитор Арриго Бойто мастерски скрестил комедийную интригу из «Виндзорских проказниц» Шекспира с отрывками из английских исторических хроник.

«Фальстафа» Валерию Гергиеву предложил итальянский режиссер Андреа Де Роза, удачно дебютировавший в Мариинском два года назад с другой оперой Верди — « Симон Бокканегра ». До того он занимался похождениями Фальстафа на драматической сцене и в Петербурге начал с певцами как с драматическими актерами — с читки либретто, разъясняя особенности английского юмора, ставшего итальянским. В опере много речитативов, и режиссеру важно, чтобы они были спеты осмысленно.

Главная идея Де Розы: неудачливый донжуан Фальстаф — остряк, но не шут, не комический недотепа, которого проучили уважаемые дамы, а циничный умник, любящий жизнь, и раз ему нужны деньги, почему бы не заставить раскошелиться богатеньких знакомых и их мужей? В качестве образца Де Роза советует смотреть знаменитый фильм Орсона Уэллса «Полуночные колокола», где в роли хвастуна Фальстафа снялся сам американский режиссер (за эту работу он стал лучшим актером в Каннах и получил Гран-при фестиваля). В картине Уэллса подробно и красочно показана таверна, где прожигает жизнь Фальстаф, — притягательное для отпрысков из благородных семей «дно общества» с проститутками и ворами. Для Де Розы актуален вопрос, как далеко на сцене академического оперного театра можно зайти в изображении этих «низов»: можно ли, например, щипать девушек из миманса за грудь и шлепать их по попам?

Готовит «Фальстафа» итальянская команда. Художник-постановщик Симоне Маннино оформлял спектакли в палермском театре Массимо. Алессандро Лаи, художник по костюмам, уже знаком петербургской публике по «Бокканегре». Он склонен к «историческим» костюмам, к длинным юбкам, шлейфам и плащам из роскошных тканей.

Второй премьерой фестиваля в конце июня будет «Царская невеста». Ставить одну из наиболее любимых публикой опер Римского-Корсакова театр также предложил проверенным мастерам. Для художников Александра Орлова и Ирины Чередниковой это будет седьмой спектакль в Мариинском («Левша», «Онегин», «Пиковая дама», «Рождественская сказка» и другие). А с драматическим режиссером Александром Кузиным они впервые работали в прошлом году, когда готовили оперу Щедрина «Не только любовь». Это был очень удачный спектакль, где минималистские декорации Орлова, праздничные «малевичевские» крестьянские костюмы Чередниковой и срежиссированное Кузиным до мелочей поведение героев-колхозников покорили слушателей. В декорациях «Царской» узнаются фирменные черты стиля Орлова, он сужает и расширяет огромное сценическое пространство Мариинского-2 большими цветными плоскостями — красными, черными, белыми. Чем кровавее становится история и тягостнее власть опричнины, тем меньше остается на сцене пространства для жизни. Можно ожидать, что историю юной красавицы Марфы Собакиной, выбранной Иваном Грозным себе в невесты, трагическую смерть ее жениха, неразделенное чувство к Марфе опричника Григория Грязного и месть оставленной им Любаши Александр Кузин решит «по-станиславски».

Кроме того, 25 мая впервые в Петербурге выступит Дрезденская капелла под управлением ученика Герберта фон Караяна Кристиана Тилеманна . В программе — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Листа, солирует Денис Мацуев

Как нам стало известно, в «Тоске» 7 июня заглавную партию споет Соня Йончева, одно из ведущих сопрано мира. Дирижировать будет Валерий Гергиев.

Фестиваль «Звезды белых ночей» с 23 мая по конец июля. О подробностях программы объявят в ближайшее время.

Фото: sonyayoncheva.com (Nathalie Gabay), архивы пресс-служб