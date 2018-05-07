Концерт в честь 9 Мая пройдет в театре на улице Зои и Александра Космодемьянских

Песни военных лет, а также стихотворные чтения и театральные выступления войдут в программу вечера «Ваш подвиг помнят поколенья!» в театре «Без вывески» 7 мая. Мероприятие приурочили ко Дню Победы.

Как уточняется на официальном сайте столичной мэрии , перед концертом зрители также увидят фильм «Воспоминания», в котором ветераны поделились самыми запомнившимися моментами военного времени.

Мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов. Вход бесплатный. Гостей ждут по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 2. (жм)