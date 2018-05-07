Ещё
Концерт в честь 9 Мая пройдет в театре на улице Зои и Александра Космодемьянских
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт в честь 9 Мая пройдет в театре на улице Зои и Александра Космодемьянских 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Песни военных лет, а также стихотворные чтения и театральные выступления войдут в программу вечера «Ваш подвиг помнят поколенья!» в театре «Без вывески» 7 мая. Мероприятие приурочили ко Дню Победы.
Как уточняется на официальном сайте столичной мэрии, перед концертом зрители также увидят фильм «Воспоминания», в котором ветераны поделились самыми запомнившимися моментами военного времени.
Мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов. Вход бесплатный. Гостей ждут по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 2. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
«Неизвестного» Шекспира открыли для себя юные жители Коптева Юные жители Коптева показали спектакли по мотивам народных притч и легенд Школьники из Коптева побывали на экскурсии в военном музее центра «Радость»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Актрисы, блестяще игравшие мужские роли
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение